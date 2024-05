Pugliano al voto. Di Giorgio sfida Chiola

di Erika Noschese

Sono ancora una volta Alessandro Chiola, sindaco uscente, e Domenico di Giorgio, già primo cittadino, a contendersi la fascia tricolore in questa tornata elettorale che potrebbe portare con sé colpi di scena. per il territorio di Montecorvino Pugliano. Già sindaco per due mandati, Di Giorgio è pronto a rimettersi in gioco con la lista Progetto Comune per – ha detto in occasione della presentazione della civica tenutasi nei giorni scorsi – «arginare la deriva in cui il nostro territorio è precipitato con l’amministrazione Chiola». Intanto, a circa una settimana dalla presentazione delle liste sono state annunciate le prime candidature al consiglio comunale. In lista con Progetto Comune anche Paola Landi che, ha dichiarato, «ho scelto di unirmi a questa squadra di persone per bene perché hanno il mio stesso obiettivo, quello di amare il territorio di Montecorvino Pugliano e la sua gente. Chi mi conosce sa quanto la mia tenacia sia combattiva ad ottenere risultati. Tanti sono stanchi di questo falso perbenismo e dell’arroganza con cui si esercita il ruolo, come se la fiducia concessa in passato fosse un atto dovuto». Di Giorgio, la sua comunità torna al voto e lei è nuovamente in campo. Perchè la scelta di candidarsi? «Ho scelto di ritornare in campo perché mi è sembrato doveroso dare rappresentanza a quanti hanno dato fiducia al nostro gruppo, ed al nostro modo di amministrare la cosa pubblica, ma soprattutto per dare un’alternativa valida ai tanti delusi dell’attuale gestione amministrativa per la deriva di arroganza e di prepotenza in cui siamo precipitati nella gestione pubblica dell’Ente». Cosa non ha funzionato, secondo lei, nell’amministrazione Chiola? «L’aver immaginato che il rispetto e la fiducia dei cittadini si possa imporre con il ricatto, con le menzogne o peggio ancora con l’appannaggio di un vantaggio personale». Quali le priorità per il suo territorio? Da dove ripartire? «È necessario riprendere un percorso di riorganizzazione degli uffici e di modernizzazione dei servizi, che avevamo faticosamente già avviato in passato, completamente abbandonato dalla gestione successiva, per consentire ai nostri concittadini di accedere facilmente e con efficienza a tutti i servizi pubblici autonomamente, senza quell’odioso sistema di clientela che ha trasformato i “Diritti” in “Favori” fatti dal politico di turno a cui si è costretti a rivolgersi». Se dovesse essere eletto sindaco quale il suo primo atto? «Ripristinare immediatamente il senso di rispetto e democrazia che dovrebbe appartenere a tutti quelli che rappresentano un’istituzione, e di conseguenza una comunità». Amministrative ma anche Europee, qual è la sua idea di Europa? «L’Europa è chiamata ad una scelta obbligata, affinché possa avere speranza di recitare un ruolo importante sullo scenario internazionale, chi avrà la forza ed il coraggio di fare un passo in più rispetto a quello che oggi rappresenta, incontrerà il mio favore…». Il prossimo 11 luglio l’apertura dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi. Potrebbe essere un’occasione anche per Montecorvino… «Il prossimo 11 maggio alle ore 19:30 al” Teatro del Sorriso” di Bivio Pratole, presenteremo la nostra squadra, che anticipo, sarà di altissimo profilo…».