Psv-Napoli oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla
Psv-Napoli oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla
  • Ottobre 21, 2025
(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo. Oggi, martedì 21 ottobre, i campioni d'Italia in carica volano in trasferta in Olanda per affrontare il Psv nella terza giornata della fase campionato di Champions League. Dopo il ko al debutto stagionale in Europa contro il City, gli azzurri dovranno dare continuità al successo contro lo Sporting Lisbona. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Psv-Napoli, in campo stasera alle 21:  
Psv (4-3-3) Kovar; Salah-Eddine, Gasiorowski, Obispo, Mauro Junior; Veerman, Schouten, Saibari; Perisic, Man, Til. All. Bosz. 
Napoli (4-1-4-1) Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. All. Conte  Psv-Napoli sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky, che trasmetterà la gara su Sky Sport Calcio e sul canale 253. Per gli abbonati è disponibile lo streaming su Sky Go. L'altra opzione è il del 'Pass Sport' di NOW.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

