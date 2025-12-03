Provincia: si vota l’11 gennaio. Ufficiale

Con decreto del Presidente n. 175 del 2 dicembre 2025, la Provincia di Salerno procede all’indizione dei comizi elettorali per le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Sono stati convocati – dichiara il Presidente Vincenzo Napoli – per domenica 11 gennaio 2026 i comizi per l’elezione del Consiglio provinciale di Salerno. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8,00 alle 20,00 nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Salerno, in via Roma 104, Salerno. Colgo l’occasione per ringraziare il Consiglio provinciale uscente per il lavoro proficuo svolto in questi anni e che ha caratterizzato l’impegno di tutti. Ovviamente questo Consiglio rimarrà in carica fino all’11 gennaio 2026”. Intanto, tra i partiti è già stata avviata la campagna elettorale con Fratelli d’Italia che parte dagli uscenti Modestro del Mastro e Annalisa della Monica. In lista ci sarà anche il sindaco di Lustra, Luigi Guerra, forte del risultato ottenuto alle scorse regionali con il partito della Meloni primo. Sempre con FdI potrebbe essere candidato il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi. Forza Italia potrebbe puntare sul consigliere di Corleto Monforte, Giuseppe Ruberto mentre il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti potrebbe tenersi fuori dai giochi, in virtù della scelta di rassegnare le dimissioni a febbraio. Sempre in casa azzurra potrebbe tentare la scalata verso Palazzo Sant’Agostino anche il consigliere di Capaccio, Angelo Quaglia. Tutto da rifare per la Lega che ha perso il consigliere provinciale uscente, Giuseppe Del Sorbo. Noi Moderati, con soli tre amministratori su tutto il territorio provinciale, dovrà decidere se essere fuori dai giochi o se tentare di agganciarsi, come fatto alle scorse comunali, con Forza Italia e Lega per una lista unica, in grado di esprimere un eletto. Il Pd potrebbe ricandidare l’uscente Antonio Fiore, il primo dei non eletti alle scorse regionali Giovanni Guzzo, i sindaci Francesco Morra, Martino D’Onofrio. Resta da capire il ruolo che intende svolgere Pasquale Sorrentino, pronto a dire addio al consiglio provinciale in virtù della candidatura alle regionali ma oggi potrebbe essere nuovamente in campo con il sindaco Chiola.