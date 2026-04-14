Provincia, centrodestra presenta Aliberti

È la coalizione di centrodestra la prima a presentare, nella mattinata di ieri, la candidatura per la presidenza della Provincia. L’ente tornerà al voto il prossimo 4 maggio e oggi scadono i termini per la presentazione delle liste. Ieri mattina, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Lega hanno formalizzato la candidatura del centrodestra alle elezioni provinciali, indicando come candidato presidente il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti. «Un segnale chiaro di unità e responsabilità da parte di una coalizione che sceglie di stare insieme per offrire alla Provincia di Salerno una guida seria, credibile e radicata nei territori», ha dichiarato la deputata Imma Vietri, commissario provinciale del partito a Salerno. «Un ringraziamento ai dirigenti e agli amministratori per il lavoro svolto e per le sottoscrizioni che hanno reso possibile questo passaggio. Senza il loro impegno, tutto questo non sarebbe stato possibile. Avanti, insieme, per costruire un’alternativa solida e dare finalmente risposte concrete ai nostri territori», ha aggiunto Vietri. Presente anche il dirigente nazionale della Lega, Aurelio Tommasetti: «Come Lega abbiamo presentato con orgoglio la candidatura di Pasquale Aliberti alla presidenza della Provincia, insieme ai rappresentanti dei partiti di centrodestra, uniti da una visione comune e concreta per il futuro del nostro territorio. Una squadra compatta, fatta di competenze, esperienza e passione, pronta a lavorare per lo sviluppo, la crescita e la valorizzazione della nostra comunità». Intanto è nato il comitato a sostegno della candidatura di Pasquale Aliberti alla presidenza della Provincia di Salerno. Ne fanno parte il segretario regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello, i deputati Pino Bicchielli e Attilio Pierro, il segretario provinciale di Salerno e consigliere regionale Roberto Celano e il consigliere regionale Mimì Minella. «Arriveremo in ogni comune, contattando tutti i consiglieri comunali e lavorando in sinergia con tutte le forze che sostengono questa candidatura», hanno dichiarato. Oggi dovrebbe spettare al centrosinistra che formalizzerà la candidatura di Geppino Parente, sindaco di Bellosguardo e uomo del Partito Democratico. “. Geppino Parente ha dedicato il suo impegno al servizio della collettività, svolgendo cn successo numerosi incarichi pubblici per i quali è stato apprezzato per competenza, passione, tenacia, risultati. Da amministratore di lungo corso ed esperto della macchina amministrativa, saprà coordinare, con lavoro di squadra, risorse umane e mezzi, avendo approfondita conoscenza del territorio provinciale, a partire dalle aree interne fino ai territori costieri, valorizzando le straordinarie potenzialità della nostra terra”, ha dichiarato nei giorni scorsi il deputato e segretario regionale del Pd, Piero De Luca. “La candidatura di Geppino Parente conferma la caratura ed il radicamento degli amministratori del Partito Democratico. Ora al lavoro, per confermare la guida progressista della Provincia di Salerno, per continuare a portare avanti i tanti progetti in corso, fondamentali per la vita dei nostri cittadini e delle nostre comunità”, ha poi aggiunto De Luca. Parente ha avuto pieno sostegno dal Pd e dall’intera coalizione.