di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana scalda i motori in vista della settimana che la porterà alla gara di andata dei play off. Ieri mattina al centro sportivo Mary Rosy, sotto gli occhi del direttore sportivo Daniele Faggiano (nella foto US Salernitana 1919), la squadra di mister Serse Cosmi ha disputato una sgambatura in famiglia terminata con il punteggio di 3-1. Si conferma in grande condizione El Loco Ferrari che ha firmato una doppietta. A completare il tabellino dei marcatori sono stati Cabianca e Ferraris, altri due elementi in un ottimo momento di forma sia fisica che psicologica. Il tecnico granata ha preferito non rischiare gli ultimi due calciatori usciti dall’infermeria, ovvero Filippo Berra e Galo Capomaggio, i quali hanno svolto solo un allenamento differenziato ma che in vista dei play off sono da considerare pienamente recuperati.

IL RITORNO DEL LOCO Dopo un periodo nerissimo, Franco Ferrari è dunque tornato ai livelli di inizio stagione. Il mese di gennaio aveva interrotto il buon momento del centravanti di Rosario: prima il rigore decisivo fallito all’Arechi contro il Cosenza, poi le voci di mercato che lo davano in partenza in direzione Foggia avevano contribuito a far entrare in un tunnel che sembrava senza uscita il centravanti ex Vicenza e Pescara. Poi l’esonero di Raffaele e l’arrivo di Cosmi hanno progressivamente cambiato le cose, con Ferrari che pian piano è riuscito a venire fuori dalla crisi in cui era incappato ed a tornare il calciatore determinante che si era intravisto nel girone d’andata. Merito della cura Cosmi, con il tecnico che ha gestito l’argentino facendolo prima giocare con il contagocce per fargli riprendere confidenza con il campo e con i compagni, e che poi l’ha lanciato a sorpresa nella mischia dall’inizio a Trapani. Una mossa ripagata dal Loco con un eurogol e con l’assist per la rete della vittoria firmata a tempo scaduto dal giovane Boncori. L’argentino si è poi ripetuto anche a Foggia, realizzando il gol del raddoppio che ha blindato tre punti fondamentali per la conquista del terzo posto. Ora Ferrari vuole continuare sulla strada imboccata anche durante i play off, competizione nella quale vanta già 21 presenze e 7 reti all’attivo. Un ruolino di marcia di tutto rispetto che El Loco proverà a rimpinguare con la maglia della Salernitana a partire da domenica prossima.

UN GIORNO DI RIPOSO Dopo la sgambatura di ieri, mister Cosmi ha concesso al gruppo un giorno di riposo. Infatti la preparazione dei granata che riprenderà domani mattina alle 12, sempre al Mary Rosy, quando la Salernitana comincerà la settimana tipo di allenamenti che culminerà con il match d’andata del primo turno della fase nazionale dei play off promozione.