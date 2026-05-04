Giovi, assemblea sul 5G: cittadini e candidati sindaci a confronto

È in programma mercoledì 6 maggio, alle ore 19, presso il Circolo Juppiter, un’assemblea pubblica indetta dal comitato Giovi Salute e Paesaggio per fare il punto sull’antenna 5G installata in zona Bottino. L’incontro vuole essere un’occasione di confronto sulle azioni intraprese e su quelle da intraprendere.

«Urge continuare la mobilitazione per opporci all’antenna 5G, che sta provocando forte apprensione nella popolazione giovese (e non solo)», spiegano dal comitato.

All’assemblea saranno presenti anche i candidati a sindaco, con il chiaro intento di invitarli a prendere posizione sull’installazione di via Bottino e sulle altre antenne 5G già attive sul territorio; nonché di favorire il confronto con la popolazione ed eventualmente sollecitare l’assunzione di impegni in linea con le richieste del comitato.