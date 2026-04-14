Salernitana, si apre uno spiraglio

Ottava vittoria ottenuta in rimonta, la settima con il punteggio di 2-1. Non capitava dal girone di andata quando il marchio di fabbrica di questa squadra era andare sotto, rimontare e vincere in extremis. Come accaduto a Trapani, dove la Salernitana ha ritrovato i tre punti in rimonta come già successo contro il Cosenza, il Sorrento, il Giugliano, l’Altamura all’andata e al ritorno ed il Picerno, a cui si aggiunge quella con il punteggio di 3-2 contro la Cavese all’Arechi. Nei 3 gironi di Serie C, la Salernitana ha conquistato più punti di tutte (27) partendo da situazioni di svantaggio. Delle diciotto vittorie stagionali, ben dieci sono arrivate con il punteggio di 2-1. Per i granata questa ottenuta al Provinciale è la nona vittoria esterna: solo il Benevento con undici ha fatto meglio. Trenta in tutto i punti in edizione da viaggio, appena tre meno di quelli ottenuti in casa e cinque in meno rispetto al Benevento che guida anche questa speciale classifica. Salgono a tredici i punti di Cosmi sulla panchina granata in otto partite, con una media di 1,62, con un bilancio di quattro vittorie, un pareggio e tre sconfitte. 1,78 era la media di Raffaele al momento dell’esonero, con un totale di cinquanta punti ottenuti in 28 giornate. Sono appena 25 i punti ottenuti nelle sedici partite del girone di ritorno, mentre 48 in totale sono i punti ottenuti dalla Salernitana nel girone di andata. Dopo quattro mesi, è tornato al gol Franco Ferrari, a secco dalla trasferta sul campo del Picerno lo scorso 13 dicembre. Per l’attaccante ex Vicenza che non giocava titolare dalla sfida sul campo dell’Atalanta Under 23 giocata lo scorso 18 gennaio, è il sesto gol stagionale. In vetta alla classifica dei cannonieri granata di questa stagione c’è, con sette reti, Facundo Lescano. Primo gol da professionista, invece, alla terza presenza stagionale, per Luca Boncori, classe 2006. Con lui diventano sedici i calciatori granata che sono andati a segno in questa stagione. Quello realizzato dal Trapani è il quinto rigore fischiato contro la Salernitana in questo campionato, due dei quali parati da Donnarumma, nei derby contro il Sorrento e contro la Casertana. Seconda vittoria consecutiva della Salernitana a Trapani dopo quella del 2019/20 firmata da Kiyine su rigore. I granata stanno provando a invertire una tradizione storicamente negativa, visto che il bilancio dei precedenti tra i due club si completa con dodici vittorie dei padroni di casa e nove pareggi.