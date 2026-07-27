Proprietario pizzeria pubblica foto ladro, ‘così nascono i casi Roggero’

Il ladro di notte ruba i pochi soldi che c’erano in cassa e il titolare della pizzeria, esasperato, pubblica i frame dei video di sorveglianza che riprendono il presunto autore del furto su Facebook e denuncia: “in questo clima nascono episodi estremi, come il caso Roggero”. L’episodio è avvenuto a Nocera Inferiore. “Ho aperto il locale nel 2019 – racconta Daniele Lanzara – e da allora ho subito già tre furti, due negli ultimi dieci mesi. In cassa c’era davvero poco, per un valore di circa 150 euro, ma fa male ogni volta dover affrontare questa situazione”. L’uomo racconta di aver ricevuto l’allarme sul cellulare e di aver seguito dalle telecamere di sorveglianza cosa stesse accandendo nel locale. “Ho provato a contattare quattro volte il 112 e 113 senza alcuna risposta. Mi sono precipitato sul posto ma era già troppo tardi. Siamo esasperati. In zona, nonostante sia nel centro storico, non ci sono telecamere. Bisognerebbe rendere più sicura tutta l’area”. Lanzara fa anche fatto un riferimento al caso Roggero: “Quando le persone percepiscono di non essere adeguatamente tutelate, – scrive su Fb – cresce la paura, la rabbia e il desiderio di difendere da sole ciò che hanno costruito. Ma una società in cui cittadini e commercianti arrivano a sentirsi soli di fronte alla criminalità è una sconfitta per tutti. Non appoggio ciò che ha fatto Ruggero – conclude – ma comprendo che l’esaperazione possa far pensare che si debba agire da soli”