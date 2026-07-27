Eboli piange Luigi Viscovo, morto sulla Cilentana

Profondo dolore a Eboli per la tragica scomparsa di Luigi Viscovo, 62 anni, imprenditore del settore della logistica e titolare della Viscovo Logistica, morto ieri in un incidente stradale sulla Cilentana. Nell’impatto è rimasta gravemente ferita anche la moglie, ricoverata all’ospedale di Vallo della Lucania. Viscovo era una persona molto conosciuta e stimata in città, dove ricopriva anche l’incarico di presidente del Club Napoli di Eboli. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra familiari, amici e quanti lo avevano conosciuto per la sua attività imprenditoriale e il suo impegno nel tessuto sociale cittadino. La Procura ha aperto un’inchiesta per ricostruire l’accaduto.