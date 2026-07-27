Omicidio Esposito: 26enne fermato ‘ha risposto a domande gip

E’ terminata, nel carcere di Salerno-Fuorni, l’udienza di convalida del fermo, davanti al gip di Salerno, dell’uomo tunisino di 26 anni accusato dell’omicidio del giornalista sportivo Luigi ‘Luca’ Esposito. “Ha risposto alle domande e ha chiarito ulteriori dinamiche di quello che e’ accaduto”, spiega, uscendo dall’istituto penitenziario, l’avvocato Giovanni Mauri, legale dell’indagato. “Non ci sono elementi di novita’ rispetto a quelli che gia’ conoscete e che sono gia’ in vostro possesso”, aggiunge l’avvocato, limitandosi a dire che “ci sono degli aspetti, gia’ emersi durante l’interrogatorio a seguito del fermo, che devono essere sicuramente approfonditi. Naturalmente, per eventi cosi’ drammatici e complessi, e’ necessario, non ai fini di un gossip becero, approfondire gli aspetti della vita dei soggetti coinvolti”. “Poi, ci sono degli aspetti tecnici che riguardano l’evento della morte della vittima che potrebbero cambiare l’attuale capo di imputazione, che e’ un capo di imputazione momentaneo”, conclude Mauri. Il 26enne e’ rinchiuso in carcere da sabato scorso quando i carabinieri, sotto il coordinamento della Procura di Salerno, lo hanno scovato in un casolare abbandonato lungo la strada statale 18 a Eboli, nel Salernitano, non lontano da localita’ Cioffi, luogo in cui Esposito e’ stato ucciso e il suo corpo dato alle fiamme quando era ancora in vita.
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