Omicidio Esposito: 26enne fermato 'ha risposto a domande gip - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Eboli piange Luigi Viscovo, morto sulla Cilentana
Omicidio Esposito: 26enne fermato ‘ha risposto a domande gip
Proprietario pizzeria pubblica foto ladro, ‘così nascono i casi Roggero’
Tentata rapina alle poste a Fuorni, un arresto
Ultimora Cronaca

Omicidio Esposito: 26enne fermato ‘ha risposto a domande gip

  • Luglio 27, 2026
  • 0
  • 228
  • 2 Min Read
Omicidio Esposito: 26enne fermato ‘ha risposto a domande gip

E’ terminata, nel carcere di Salerno-Fuorni, l’udienza di convalida del fermo, davanti al gip di Salerno, dell’uomo tunisino di 26 anni accusato dell’omicidio del giornalista sportivo Luigi ‘Luca’ Esposito. “Ha risposto alle domande e ha chiarito ulteriori dinamiche di quello che e’ accaduto”, spiega, uscendo dall’istituto penitenziario, l’avvocato Giovanni Mauri, legale dell’indagato. “Non ci sono elementi di novita’ rispetto a quelli che gia’ conoscete e che sono gia’ in vostro possesso”, aggiunge l’avvocato, limitandosi a dire che “ci sono degli aspetti, gia’ emersi durante l’interrogatorio a seguito del fermo, che devono essere sicuramente approfonditi. Naturalmente, per eventi cosi’ drammatici e complessi, e’ necessario, non ai fini di un gossip becero, approfondire gli aspetti della vita dei soggetti coinvolti”. “Poi, ci sono degli aspetti tecnici che riguardano l’evento della morte della vittima che potrebbero cambiare l’attuale capo di imputazione, che e’ un capo di imputazione momentaneo”, conclude Mauri. Il 26enne e’ rinchiuso in carcere da sabato scorso quando i carabinieri, sotto il coordinamento della Procura di Salerno, lo hanno scovato in un casolare abbandonato lungo la strada statale 18 a Eboli, nel Salernitano, non lontano da localita’ Cioffi, luogo in cui Esposito e’ stato ucciso e il suo corpo dato alle fiamme quando era ancora in vita.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Tommaso D'Angelo
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Tommaso D'Angelo
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Tommaso D'Angelo
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012