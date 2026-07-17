Proiettile a Cannavale, esclusa la malavita - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

Porta Ovest, ok alla variante
Zambrano vice, trombato Malan
Proiettile a Cannavale, esclusa la malavita
Ccsc: nessuna lista presentat. E’ caos
Cronaca Nocera Inferiore

Proiettile a Cannavale, esclusa la malavita

  • Luglio 17, 2026
  • 0
  • 98
  • 2 Min Read
Proiettile a Cannavale, esclusa la malavita
Nocera Inferiore. A un punto di svolta l’inchiesta sulla busta con proiettile di pistola di grosso calibro recapitata in Procura mercoledì mattina: appurata la città  di provenienza del plico (Angri), gli inquirenti avrebbero seguito una pista certa scartando quella  della criminalità  organizzata concentrando le attenzioni su vicende giuridiche che coinvolgerebbero il mondo della scuola. Si lavora nello stretto riserbo sotto il coordinamento della procura di Napoli ma è probabile che il rebus possa essere risolto a breve proprio in base agli elementi in mano di chi indaga. L’addetto all’apertura della posta in arrivo all’ufficio inquirente nocerino ha sentito sotto le mani qualcosa di strano, duro e circolare e intuendo di cosa potesse trattarsi ha dato l’allarme. All’interno del plico destinato all’ufficio giudiziario nocerino c’era, infatti, un proiettile di pistola di grosso calibro. Immediata è scattata l’indagine con il procuratore capo Luigi Alberto Cannavale e i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore. I militari al comando del capitano Alessio Conte, hanno avviato le indagini e sequestrato il proiettile e la busta al cui interno non ci sarebbero state minacce.   Negli uffici della procura  era arrivata anche la scientifica dei carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore per eseguire le analisi sul plico e sul proiettile e acquisire quanti più particolari utili all’inchiesta per risalire a chi abbia spedito il colpo di pistola. E in base agli elementi in mano agli inquirenti si è arrivati a escludere il coinvolgimento della criminalità spicciola e organizzata indirizzando le indagini sul mondo della scuola con vicende giuridiche in atto. Per ora non trapela quasi nulla dalle indagini ma c’è il sospetto che la svolta dovrebbe arrivare tra qualche ora.
 Si è cercato di comprendere se ci fossero indagini particolari che possano essere legate all’invio e a quanto pare gli inquirenti hanno imboccato la strada giusta seguendo ill percorso della busta con proiettile e da dove fosse stato spedito. Ad Angri è stato scoperto  il posto del mittente e da qui di è risaliti a escludere la criminalità e indirizzare le attenzioni su altro.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Tommaso D'Angelo
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Tommaso D'Angelo
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Tommaso D'Angelo
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012