Proiettile a Cannavale, esclusa la malavita

Nocera Inferiore. A un punto di svolta l’inchiesta sulla busta con proiettile di pistola di grosso calibro recapitata in Procura mercoledì mattina: appurata la città di provenienza del plico (Angri), gli inquirenti avrebbero seguito una pista certa scartando quella della criminalità organizzata concentrando le attenzioni su vicende giuridiche che coinvolgerebbero il mondo della scuola. Si lavora nello stretto riserbo sotto il coordinamento della procura di Napoli ma è probabile che il rebus possa essere risolto a breve proprio in base agli elementi in mano di chi indaga. L’addetto all’apertura della posta in arrivo all’ufficio inquirente nocerino ha sentito sotto le mani qualcosa di strano, duro e circolare e intuendo di cosa potesse trattarsi ha dato l’allarme. All’interno del plico destinato all’ufficio giudiziario nocerino c’era, infatti, un proiettile di pistola di grosso calibro. Immediata è scattata l’indagine con il procuratore capo Luigi Alberto Cannavale e i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore. I militari al comando del capitano Alessio Conte, hanno avviato le indagini e sequestrato il proiettile e la busta al cui interno non ci sarebbero state minacce. Negli uffici della procura era arrivata anche la scientifica dei carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore per eseguire le analisi sul plico e sul proiettile e acquisire quanti più particolari utili all’inchiesta per risalire a chi abbia spedito il colpo di pistola. E in base agli elementi in mano agli inquirenti si è arrivati a escludere il coinvolgimento della criminalità spicciola e organizzata indirizzando le indagini sul mondo della scuola con vicende giuridiche in atto. Per ora non trapela quasi nulla dalle indagini ma c’è il sospetto che la svolta dovrebbe arrivare tra qualche ora.

Si è cercato di comprendere se ci fossero indagini particolari che possano essere legate all’invio e a quanto pare gli inquirenti hanno imboccato la strada giusta seguendo ill percorso della busta con proiettile e da dove fosse stato spedito. Ad Angri è stato scoperto il posto del mittente e da qui di è risaliti a escludere la criminalità e indirizzare le attenzioni su altro.