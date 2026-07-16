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Ccsc: nessuna lista presentat. E’ caos

  • Luglio 16, 2026
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Ccsc: nessuna lista presentat. E’ caos

Ritorna il caos in casa del centro di coordinamento dopo che lunedì sera era stato raggiunto una convergenza sul nome di Alfonso Pugliese. Alla scadenza nessuna lista è stata presentata rendendo così inutile la convocazione delle elezioni fissate per il giorno 21. Il verbale che certifica questa mancanza di liste (si votavano anche i componenti dell’esecutivo nel numero di 8) non è firmato, come nel primo caso anche da Raffaele Colonnese segretario, che certifica così le propie dimissioni. Intanto il club Malattia granata ha certificato la fuoiruscita dal Centro di coordinemnto. In un altro comunicato il club Vittorio Tosto ribadisce la richiesta di trasparenza condannando il silenzio dei vertici del centro di coordinamento. Segno di un malessere generale ma intanto la palla passa di nuovo a Riccardo Santoro, presidente dimissionario, indire una nuova assemblea per tentare di ricucire la situazione.

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