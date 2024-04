Progressioni verticali, fumata nera

Ennesimo rinvio della riunione per le progressioni verticali in deroga. La denuncia arriva dalla Rsu della Fp Cgil e Uil Fpl del Comune di Salerno unitamente alle segreterie provinciali che contestano la mancata applicazione di istituti contrattuali e l’avvio contrattazione decentrata diffidando il Comune a procedere in tempi rapidi. L’incontro era in programma per la giornata di ieri, convocato dall’Ente Comune, sul regolamento delle progressioni verticali in deroga. L’ultimo incontro si era tenuto il 20 febbraio per poi essere riconvocato al 19/03. Di seguito è pervenuto un ulteriore rinvio al 3 aprile e poi ancora un altro al 16 aprile ma a poche ore dall’inizio della riunione da Palazzo di Città comunicano un ulteriore rinvio, facendo slittare l’incontro al 23 aprile. «Un atteggiamento incomprensibile della Parte Pubblica che denota, a nostro avviso, una completa mancanza di rispetto verso le lavoratrici e i lavoratori di codesto Ente, verso la Rsu e le Segreterie provinciali delle Organizzazioni sindacali, chiamati a rappresentare le istanze dei dipendenti sui tavoli di contrattazione – hanno dichiarato – A questo punto è legittimo pensare che la stessa Parte Pubblica non abbia chiare le proprie intenzioni sul regolamento, così come facilmente verificabile dai diversi contributi al dibattito giunti dal Consiglio Comunale in questi mesi, e non da ultimo dall’Assessore Tringali che, in una ultima dichiarazione alla stampa, ha dichiarato la sua contrarietà al colloquio, in completo disallineamento rispetto alla posizione rigida e intransigente espressa dall’Ente su questo tema durante tutte le fasi della trattativa. Altresì è nostro dovere segnalare la mancata attribuzione ai dipendenti del Comune dei differenziali stipendiali (Progressioni Economiche Orizzontali), a distanza di mesi dalla pubblicazione della determina sull’Albo Pretorio comunale dell’elenco degli aventi diritto. Come non è dato comprendere il mancato avvio della contrattazione su questioni verbalizzate all’atto della sottoscrizione del Contratto Decentrato, come ad esempio il Regolamento della reperibilità, l’attribuzione del buono pasto serale per le operatrici e gli operatori della Polizia Municipale, ed altri istituti contrattuali ancora bisognevoli di approfondimento. Non ultimo, risulta necessario avviare una seria discussione sullo Straordinario Elettorale, a seguito dell’ultimo incontro tenutosi in data 08/04, dove l’unico vero dato certo, consegnato alle organizzazioni sindacali, è la diminuzione del monte ore complessivo da destinare ai dipendenti rispetto alle tornate elettorali precedenti». Da qui la richiesta all’amministrazione comunale di procedere alla convocazione di una serie di incontri, al fine di garantire ai dipendenti di codesto Ente l’esigibilità degli istituti contrattuali e la loro valorizzazione economica e professionale.