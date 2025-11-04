Presentazione Pd, De Luca all'attacco - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

“Hippocrates Primus Magister – alla carriera 2025”
Presentazione Pd, De Luca all’attacco
Matera (Pd): Rappresento l’area moderata, cattolica, liberale e riformista
Un ponte per due: Umano troppo umano
Ultimora Campania

Presentazione Pd, De Luca all’attacco

  • Novembre 4, 2025
  • 0
  • 122
  • 2 Min Read
Presentazione Pd, De Luca all’attacco

di Erika Noschese

«Veniamo da dieci anni di interventi e investimenti significativi in tutta la Regione Campania, con particolare attenzione alla provincia di Salerno. Oggi presentiamo le liste del Partito Democratico della provincia di Salerno. In questo territorio sono stati avviati investimenti davvero imponenti. Basti pensare ai 500 milioni di euro destinati all’aeroporto e alle infrastrutture connesse: l’aeroporto stesso, la metropolitana che dovrà collegare la stazione di Salerno direttamente allo scalo. Interventi per il ripascimento delle coste: solo a Salerno sono in corso progetti rilevanti e altri sono previsti fino ad Agropoli». A dirlo Piero De Luca, segretario regionale dei Partito Democratico in Campania e deputato, a margine della presentazione dei candidati al consiglio regionale per la circoscrizione Salerno. De Luca snocciola i tanti progetti, realizzati e in corso d’opera, che la Campania si ritrova a vivere: «Progetti infrastrutturali per la viabilità del Cilento, dell’Agro nocerino, finanziamenti per strade ferme da anni, come la Fondovalle Calore, la Pisciottana, e investimenti nei porti della provincia. Senza dimenticare l’edilizia sanitaria: 450 milioni di euro per il nuovo ospedale Ruggi d’Aragona, ormai in fase avanzata di realizzazione – ha aggiunto il deputato salernitano – Investimenti per l’ospedale di Battipaglia, quello di Pagani con il polo oncologico, il Da Procida per la riabilitazione, 32 case di comunità in fase di realizzazione, 32 botteghe di comunità, di cui 27 già completate nel Cilento; tre ospedali di comunità, uno a Buccino prossimo all’apertura, due a Sant’Arsenio già operativi». Il segretario regionale dem parla di un «programma è davvero vasto, e non possiamo non citare la città di Salerno: lo stadio Arechi, il rifacimento delle spiagge, il palazzetto dello sport, Campo Volpe. È stato fatto un lavoro enorme, e noi abbiamo la volontà di proseguire gli investimenti, consolidare quanto realizzato e rilanciare nei prossimi anni. Questo è l’obiettivo che ci poniamo, ed è anche il bilancio che oggi presentiamo ai nostri elettori dopo dieci anni di impegno serio, pragmatico e concreto, senza propaganda né slogan, ma con la forza dei fatti, delle opere realizzate, delle azioni tangibili. Ci presentiamo ai cittadini chiedendo di confermare il sostegno al Partito Democratico e al centrosinistra, al candidato Roberto Fico, per portare avanti i progetti in corso ed evitare che vengano interrotti, perché la destra sta tagliando tutto a livello nazionale, soprattutto nel Mezzogiorno, e noi non possiamo permettere di tornare indietro di dieci anni», ha poi aggiunto.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013