Presentazione Pd, De Luca all’attacco

di Erika Noschese

«Veniamo da dieci anni di interventi e investimenti significativi in tutta la Regione Campania, con particolare attenzione alla provincia di Salerno. Oggi presentiamo le liste del Partito Democratico della provincia di Salerno. In questo territorio sono stati avviati investimenti davvero imponenti. Basti pensare ai 500 milioni di euro destinati all’aeroporto e alle infrastrutture connesse: l’aeroporto stesso, la metropolitana che dovrà collegare la stazione di Salerno direttamente allo scalo. Interventi per il ripascimento delle coste: solo a Salerno sono in corso progetti rilevanti e altri sono previsti fino ad Agropoli». A dirlo Piero De Luca, segretario regionale dei Partito Democratico in Campania e deputato, a margine della presentazione dei candidati al consiglio regionale per la circoscrizione Salerno. De Luca snocciola i tanti progetti, realizzati e in corso d’opera, che la Campania si ritrova a vivere: «Progetti infrastrutturali per la viabilità del Cilento, dell’Agro nocerino, finanziamenti per strade ferme da anni, come la Fondovalle Calore, la Pisciottana, e investimenti nei porti della provincia. Senza dimenticare l’edilizia sanitaria: 450 milioni di euro per il nuovo ospedale Ruggi d’Aragona, ormai in fase avanzata di realizzazione – ha aggiunto il deputato salernitano – Investimenti per l’ospedale di Battipaglia, quello di Pagani con il polo oncologico, il Da Procida per la riabilitazione, 32 case di comunità in fase di realizzazione, 32 botteghe di comunità, di cui 27 già completate nel Cilento; tre ospedali di comunità, uno a Buccino prossimo all’apertura, due a Sant’Arsenio già operativi». Il segretario regionale dem parla di un «programma è davvero vasto, e non possiamo non citare la città di Salerno: lo stadio Arechi, il rifacimento delle spiagge, il palazzetto dello sport, Campo Volpe. È stato fatto un lavoro enorme, e noi abbiamo la volontà di proseguire gli investimenti, consolidare quanto realizzato e rilanciare nei prossimi anni. Questo è l’obiettivo che ci poniamo, ed è anche il bilancio che oggi presentiamo ai nostri elettori dopo dieci anni di impegno serio, pragmatico e concreto, senza propaganda né slogan, ma con la forza dei fatti, delle opere realizzate, delle azioni tangibili. Ci presentiamo ai cittadini chiedendo di confermare il sostegno al Partito Democratico e al centrosinistra, al candidato Roberto Fico, per portare avanti i progetti in corso ed evitare che vengano interrotti, perché la destra sta tagliando tutto a livello nazionale, soprattutto nel Mezzogiorno, e noi non possiamo permettere di tornare indietro di dieci anni», ha poi aggiunto.