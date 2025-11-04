Matera (Pd): Rappresento l’area moderata, cattolica, liberale e riformista

«Io arrivo da un percorso un po’ diverso, un’esperienza legata ai cattolici democratici: nella scorsa legislatura, insieme alla collega Falcone, abbiamo presentato una lista e siamo riusciti a ottenere anche un ottimo risultato». Parla così Corrado Matera, consigliere regionale uscente in cerca della riconferma con la lista del Partito Democratico. «Questa è una nuova avventura, con l’obiettivo di rappresentare quell’area sicuramente più moderata: un’area cattolica, liberale, riformista, che guarda con fiducia a una prospettiva all’interno di un grande partito, che è il Partito Democratico», ha aggiunto Matera che, parlando della sua candidatura, l’aveva definita «coerente con i valori che mi hanno sempre guidato: rispetto delle istituzioni, cultura del dialogo, solidarietà e senso del servizio». Una storia, quella del consigliere Mater, che nasce sul territorio, da Teggiano al Parco del Cilento, passando per il Vallo di Diano e gli Alburni, fino all’esperienza come assessore regionale al Turismo. «In quel ruolo, insieme al Presidente De Luca, abbiamo contribuito a far conoscere e apprezzare la Campania in Italia e nel mondo. Negli anni da consigliere regionale ho lavorato per valorizzare le aree interne, rafforzare la sanità territoriale e promuovere uno sviluppo sostenibile, centrato sulle persone e sui luoghi – ha detto ancora Matera – Ho sempre creduto che la politica debba fondarsi sull’equilibrio, sul dialogo e sulla capacità di costruire, perché solo così può unire e guardare al futuro con concretezza. La mia volontà è quella di continuare a servire la mia terra con la stessa passione e coerenza di sempre. Mi impegnerò per dare forza alla voce delle persone, al protagonismo dei territori e alla dignità di tutti, a partire dai più fragili».