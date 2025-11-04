Matera (Pd): Rappresento l’area moderata, cattolica, liberale e riformista - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

“Hippocrates Primus Magister – alla carriera 2025”
Presentazione Pd, De Luca all’attacco
Matera (Pd): Rappresento l’area moderata, cattolica, liberale e riformista
Un ponte per due: Umano troppo umano
Ultimora Campania

Matera (Pd): Rappresento l’area moderata, cattolica, liberale e riformista

  • Novembre 4, 2025
  • 0
  • 124
  • 2 Min Read
Matera (Pd): Rappresento l’area moderata, cattolica, liberale e riformista

«Io arrivo da un percorso un po’ diverso, un’esperienza legata ai cattolici democratici: nella scorsa legislatura, insieme alla collega Falcone, abbiamo presentato una lista e siamo riusciti a ottenere anche un ottimo risultato». Parla così Corrado Matera, consigliere regionale uscente in cerca della riconferma con la lista del Partito Democratico. «Questa è una nuova avventura, con l’obiettivo di rappresentare quell’area sicuramente più moderata: un’area cattolica, liberale, riformista, che guarda con fiducia a una prospettiva all’interno di un grande partito, che è il Partito Democratico», ha aggiunto Matera che, parlando della sua candidatura, l’aveva definita «coerente con i valori che mi hanno sempre guidato: rispetto delle istituzioni, cultura del dialogo, solidarietà e senso del servizio». Una storia, quella del consigliere Mater, che nasce sul territorio, da Teggiano al Parco del Cilento, passando per il Vallo di Diano e gli Alburni, fino all’esperienza come assessore regionale al Turismo. «In quel ruolo, insieme al Presidente De Luca, abbiamo contribuito a far conoscere e apprezzare la Campania in Italia e nel mondo. Negli anni da consigliere regionale ho lavorato per valorizzare le aree interne, rafforzare la sanità territoriale e promuovere uno sviluppo sostenibile, centrato sulle persone e sui luoghi – ha detto ancora Matera – Ho sempre creduto che la politica debba fondarsi sull’equilibrio, sul dialogo e sulla capacità di costruire, perché solo così può unire e guardare al futuro con concretezza. La mia volontà è quella di continuare a servire la mia terra con la stessa passione e coerenza di sempre. Mi impegnerò per dare forza alla voce delle persone, al protagonismo dei territori e alla dignità di tutti, a partire dai più fragili».

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013