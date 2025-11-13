Premio Francesco Landolfo 2025, ecco i vincitori

NAPOLI. Martedì 18 novembre 2025 alle ore 11, presso la sede dell’Istituto di Cultura Meridionale (Palazzo Arlotta, via Chiatamone 63, Napoli) si terrà la cerimonia della quattordicesima edizione del Premio di giornalismo “Francesco Landolfo”.

Saranno presenti il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli e la segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa, Alessandra Costante.

Nel corso della cerimonia verrà assegnato un premio alla memoria a Fabio Postiglione, giornalista del Corriere della Sera, per diciotto anni cronista del Roma, scomparso prematuramente.



I VINCITORI

Carta stampata (ex aequo): “Amianto, la strage infinita. E i nuovi malati sono sempre più giovani” di Giulia Di Leo (La Stampa); “SalvaTerra” di Francesco Parrella (Corriere Extra)

Radio-televisione (ex aequo): “La beffa della Terra dei Fuochi” di Andrea Ruberto (Fuori dal coro, Rete Quattro); “Il mare negato di Napoli est: sognando l’eterna bonifica” di Rossella Strianese (Tg news, Ottochannel)

Web (ex aequo): “Agricoltura, le imprenditrici sono sempre di più e vogliono innovare il settore” di Giorgia Colucci (Il Sole 24 Ore); “Che rumore fa la biodiversità?” di Giulia Martelli (Arpa Campania Ambiente)

Targa Gianpaolo Necco a Efrem Tassinato per l’impegno nel dare voce alle comunità locali con Wigwam News.

Menzioni speciali: “Bagnoli ripulita dai volontari” di Francesca Bruciano (Roma online); “Il Parco nazionale del Vesuvio tra natura, agricoltura e innovazione” di Giovanni Frezzetti (Vg 21); “L’Alta Campania del vino pensa alla donazione. Un confronto con Etna e Barolo” di Fosca Tortorelli (Cronache di gusto); “Rosso mediterraneo:il pomodoro biologico in Campania, tra tradizione antica e ricerca d’avanguardia” di Viridiana Myriam Salerno (MediaVox Magazine).

IL PREMIO

Il Premio, giunto alla quattordicesima edizione, ricorda e valorizza l’impegno nella professione di Francesco Landolfo, segretario dell’Ordine dei giornalisti della Campania, già vicedirettore del quotidiano “Roma”, fondatore e presidente dell’Arga Campania (associazione regionale giornalisti ambiente e agroalimentare), scomparso nel 2006.

Nell’ambito del premio viene assegnata una targa in ricordo di Gianpaolo Necco, consigliere nazionale Fnsi e UnArga, a cui si deve il rilancio delle attività dell’Arga Campania.

Il premio è indetto dal quotidiano “Roma”, dall’Ordine dei Giornalisti della Campania, dal Sindacato Unitario Giornalisti della Campania e dall’Arga Campania con il patrocinio dell’Ordine nazionale dei Giornalisti e della Fnsi.

LA GIURIA

La giuria è composta da Antonio Sasso e Pasquale Clemente, direttore editoriale e direttore responsabile del quotidiano “Roma”; Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania; Claudio Silvestri, segretario generale aggiunto della Fnsi; Geppina Landolfo, segretaria del Sindacato Unitario Giornalisti Campania e vicepresidente nazionale UnArga; Antonella Monaco, presidente Arga Campania; Gennaro Famiglietti, presidente dell’Istituto di Cultura Meridionale.