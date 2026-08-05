Premio Fabula 2026, “Fuori dal mondo” è il tema dell’anno

C’è un’altalena sospesa tra il cielo e una città capovolta. C’è una ragazza che oscilla leggera, quasi in equilibrio tra due mondi. E c’è una frase di Brunori Sas che accompagna il manifesto della XVI edizione del Premio Fabula come una promessa: «Noi che guardiamo sempre il mondo a testa in giù e che non ci crediamo a chi non crede più».

Con il manifesto ufficiale prende il via il cammino del Premio Fabula 2026, l’iniziativa culturale ideata da Andrea Volpe, in programma a Bellizzi dal 28 agosto al 2 settembre. Come accade ogni anno, l’immagine che annuncia la manifestazione non è soltanto un elemento grafico, ma il primo racconto dell’edizione, il filo da cui prende forma il tema che accompagnerà centinaia di ragazze e ragazzi nel loro viaggio tra storie, incontri, parole ed emozioni.

Il tema scelto è “Fuori dal mondo”. Un’espressione che, nel linguaggio comune, viene spesso associata a chi vive lontano dalla realtà. Il Premio Fabula, invece, ne ribalta il significato e la trasforma in un invito: quello ad avere il coraggio di cambiare prospettiva, di custodire la leggerezza, di continuare a immaginare anche quando tutto sembra spingere nella direzione opposta.

A raccontare il senso più profondo del manifesto è il suo autore, Luigi Viscido: «Si può uscire dal mondo solo capovolgendolo, sperando che la forza di gravità faccia il suo lavoro. Si può uscire dal mondo solo ribaltandone le logiche, la pesantezza e il grigiore, restando leggeri, aerei, conservando i propri valori di bellezza. Visivamente ho creato una zona scura in alto, contrapposta a una zona chiara e leggera in basso. A unire le cose un ragazzo su un’altalena. Appeso al mondo, ma lontano dal mondo».

È proprio in questa immagine che si nasconde la chiave dell’edizione 2026. La città è capovolta, mentre il cielo resta nel suo verso naturale. Un dettaglio che sembra suggerire una riflessione tanto semplice quanto potente: forse non sono i sognatori a essere fuori dal mondo. Forse è il mondo stesso che, qualche volta, perde il verso giusto. E allora osservare la realtà da un’altra angolazione non significa allontanarsene, ma provare a restituirle equilibrio, umanità e bellezza.

Da sempre il Premio Fabula sceglie di stare dalla parte di chi continua a credere nella forza delle storie. Di chi non rinuncia alla curiosità, alle domande, alla fantasia. Perché ogni cambiamento nasce da uno sguardo diverso e ogni futuro comincia quando qualcuno trova il coraggio di immaginare ciò che ancora non esiste.

Il manifesto è il primo passo di questo viaggio. Dal 28 agosto al 2 settembre Bellizzi tornerà ad accogliere una comunità di giovani narratori provenienti da tutta Italia, pronti ad ascoltare, confrontarsi, scrivere e lasciarsi ispirare. Con la consapevolezza che, forse, essere “fuori dal mondo” significa semplicemente avere il coraggio di guardarlo con occhi ancora capaci di meravigliarsi. E, se necessario, rimetterlo nel verso giusto.