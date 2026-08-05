Mozziconi a terra, squadre al lavoro e posacenere gratis

Sono operativi da questa mattina i lavoratori impegnati nel progetto utile alla Collettività, promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, dedicato alla rimozione dei mozziconi di sigaretta nelle principali aree centrali della città, a partire da Corso Vittorio Emanuele.

Le squadre, già protagoniste di altri interventi di cura del territorio – come Villa Carrara, Villa Bracciante, parco di Fratte e Rione Zevi – stanno effettuando un’azione capillare di raccolta manuale dei mozziconi.

Anche per Vincenzo Bennet l’operazione che si somma alle iniziative già in corso sulle spiagge consente di intervenire nei luoghi più frequentati per contrastare una cattiva abitudine che danneggia l’ambiente e l’immagine della nostra comunità.

“La distribuzione dei posacenere tascabili è un gesto semplice ma efficace: se ogni fumatore li utilizzasse, avremmo un miglioramento immediato del decoro nelle aree pedonali”.

Da oggi, grazie alla collaborazione con, i lavoratori distribuiscono anche posacenere tascabili ai fumatori incontrati lungo il percorso, invitandoli a un comportamento più responsabile e contribuendo a ridurre l’abbandono delle cicche a terra., beneficiare del reddito di inclusione che hanno sottoscritto un patto per il lavoro e l’inclusione sociale, per tre volte a settimana e 4 ore al giorno ed è realizzata in collaborazione con l’associazione quartiere