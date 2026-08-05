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Campi Flegrei: Sangiuliano, 100 mln da governo grande attenzione

  • Agosto 5, 2026
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Campi Flegrei: Sangiuliano, 100 mln da governo grande attenzione

“Lo stanziamento di cento milioni da parte del governo Meloni a favore dei Campi Flegrei dimostra una grande attenzione da parte dell’esecutivo per quest’area cosi’ duramente in emergenza. Si tratta di una cifra importante cui seguiranno evidentemente altri interventi, inoltre sono state adottate altre misure rilevanti come il rafforzamento della presenza dei Vigili del Fuoco”. Lo dichiara il capo dell’opposizione alla Regione Campania, Gennaro Sangiuliano. “Un plauso al ministro Musumeci per l’impegno e la dedizione. Ora tocca alla Regione e ai sindaci dell’area – aggiunge – fare la loro parte: predisporre piani d’intervento, spendere le risorse, collaborare attivamente per il bene della cittadinanza. Il riferimento e’ soprattutto a quei sindaci che in questi mesi si sono trastullati in altre risibili questioni, per fortuna non tutti. Non e’ corretto invocare sempre il governo e poi non utilizzare tutti gli strumenti che vengono messi a disposizione”. conclude Sangiuliano.(

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