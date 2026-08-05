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Portici-Ercolano: Piero De Luca (Pd), da Bignami menzogna clamorosa,

  • Agosto 5, 2026
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Portici-Ercolano: Piero De Luca (Pd), da Bignami menzogna clamorosa,

“Le dichiarazioni di Galeazzo Bignami sono gravissime. È una menzogna clamorosa affermare che le amministrazioni comunali di Portici ed Ercolano siano sottoposte a ispezione. Si tratta di un’informazione falsa e offensiva nei confronti di due comunità e dei loro amministratori”. Lo dichiara Piero De Luca, deputato del Partito Democratico e segretario regionale del Pd Campania.

“Bignami chieda scusa e rettifichi immediatamente una notizia priva di fondamento. A meno che non ci troviamo, ancora una volta, di fronte a una situazione davvero preoccupante: quella in cui un parlamentare sia in possesso di informazioni riservate. A questo punto serve
un chiarimento urgente anche da parte del Ministero dell’Interno, per eliminare ogni ombra su una vicenda che rischierebbe di rappresentare un’ingiusta macchia per amministrazioni locali e comunità che meritano rispetto”, aggiunge De Luca.

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