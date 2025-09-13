Premio Campiello, vince Wanda Marasco con ‘Di spalle a questo mondo’

(Adnkronos) – Wanda Marasco con "Di spalle a questo mondo" (Neri Pozza) ha vinto la 63esima edizione del Premio Campiello. La scrittrice napoletana ha ottenuto 86 voti dalla Giuria dei Trecento Lettori anonimi (i votanti sono stati 282), tagliando il traguardo di un soffio sul secondo classificato, Fabio Stassi con "Bebelplatz" (Sellerio), che ha raggiunto 83 preferenze. La proclamazione del SuperCampiello è avvenuta questa sera nella storica sede del Gran Teatro La Fenice di Venezia. A consegnare il Premio è stato Raffaele Boscaini, presidente di Confindustria Veneto e della Fondazione Il Campiello. L'annuncio è stato dato in diretta televisiva da Giorgia Cardinaletti, giornalista Rai e volto noto del Tg1, per la prima volta al timone del Campiello. Gli altri finalisti della cinquina che si contendevano l'ambita "vera da pozzo", simbolo del premio, erano: Monica Pareschi con "Inverness" (Polidoro), classificata terza con 58 voti; Alberto Prunetti con “Troncamacchioni” (Feltrinelli), al quarto con 36 voti; Marco Belpoliti con "Nord Nord" (Einaudi) al quinto con 19 voti. Il romanzo di Marasco ripercorre la storia trascurata del medico partenopeo Ferdinando Palasciano, autore di grandi battaglie e di rinnovamenti nel contesto medico e sanitario di fine Ottocento, fino al suo ingresso nel manicomio di Villa Fleurent. La storia personale di Palasciano e della mogle Olga Pavlova Vavilova, altrettanto centrale nella narrazione, si intrecciano alla Storia collettiva con raffinatezza e cura. (di Paolo Martini) —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
