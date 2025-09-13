Schlein, candidatura Fico la piu' forte - Le Cronache Ultimora
Schlein, candidatura Fico la piu’ forte

a candidatura di Roberto Fico in Campania “e’ quella piu’ forte”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo alla Festa del Fatto Quotidiano, a Roma. Fico “e’ la piu’ grande promessa di rinnovamento. E’ una persona perbene che ha dimostrato vicinanza alle persone”, ha aggiunto. (

