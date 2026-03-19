Pagani. Campitiello si propone nel centrodestra

Tra i Comuni chiamati al voto c’è anche Pagani, dove inizia a delinearsi il quadro politico in vista delle prossime elezioni amministrative. Tra i nomi che emergono con maggiore insistenza figura quello di Nicola Campitiello, chirurgo, considerato da molti un candidato in pectore dell’area di centrodestra. Campitiello è tra i promotori di un progetto civico denominato “Progetto Civico 2030”, iniziativa che pone al centro lo sviluppo della città, osservato da diverse angolazioni e prospettive, con l’obiettivo di costruire una visione nuova per Pagani. “Sono il fondatore di Progetto Civico 2030 – dichiara – un percorso nato da un intento comune condiviso da professionisti che hanno deciso di sedersi attorno a un tavolo, tra cui Vincenzo Calce e Salvatore Cascone, iniziando a disegnare quello che vuole essere un progetto per una nuova Pagani, per il rilancio di una città che, a mio avviso, sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia”. Sul piano politico, Campitiello rivendica con chiarezza la propria appartenenza: “Sono tesserato di Fratelli d’Italia. Ho dato la disponibilità alla candidatura, richiesta personalmente dall’onorevole Gambino, già qualche tempo fa. Ho avuto un momento di riflessione, anche per le conseguenze che una scelta del genere può avere sulla mia attività professionale, ma poi è maturata la decisione”. Una disponibilità che, però, non viene presentata in chiave personale o autoreferenziale. “Non è una candidatura autoreferenziale – precisa – anche perché sul tavolo ci sono candidature autorevoli e meritevoli. Saranno fatti approfondimenti e valutazioni secondo criteri condivisi. Mettere insieme un progetto, condividerlo e poi scegliere il candidato è stata proprio la leva che ha spinto alla nascita di questo gruppo civico”. Campitiello sottolinea inoltre di non voler essere identificato esclusivamente né come uomo di partito né come espressione di una sola esperienza civica: “Non mi sento né il candidato di Fratelli d’Italia né il candidato del Progetto Civico. L’obiettivo è tenere unita la coalizione, per poi scegliere la persona più giusta per rilanciare la città”. Quanto al suo percorso e alla storia personale e professionale, il medico ritiene che possano rappresentare un elemento di forza: “Per scegliere bisogna vivere la città, altrimenti si rischia di proporsi senza credibilità. Ciò che conta davvero è la capacità, evitando finte appartenenze costruite solo per fini personali”. Infine, il passaggio forse più significativo, quello che Campitiello affida come sintesi del proprio impegno politico: “Se dovessi essere indicato, il mio impegno sarebbe solo ed esclusivamente per la mia città”.