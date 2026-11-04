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Prato, malori in Rsa: sette anziani ricoverati in ospedale, morto ospite di 90 anni

  • Novembre 4, 2026
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Prato, malori in Rsa: sette anziani ricoverati in ospedale, morto ospite di 90 anni

(Adnkronos) – Sette anziani ospiti della Residenza sanitaria assistenziale Casa Serena a Prato, in via Chiarugi, nella frazione di Mezzana, sono stati trasferiti in ospedale nella mattinata di oggi a seguito di una serie di malori riconducibili a un problema gastrointestinale. I pazienti hanno manifestato episodi di vomito e diarrea, facendo ipotizzare inizialmente una possibile intossicazione alimentare. L’origine dei disturbi, tuttavia, resta ancora da chiarire. 

I primi casi si sono verificati nel corso della notte, quando alcuni ospiti della struttura hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria e sono stati accompagnati in ospedale. Nelle ore successive la situazione ha richiesto ulteriori interventi: altri quattro anziani sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano, con il supporto della Pubblica Assistenza. Tutti i pazienti sono stati sottoposti agli accertamenti del caso e trattenuti in osservazione. Secondo le prime informazioni, nessuno di loro si troverebbe in condizioni gravi. 

Nella stessa giornata si è verificato anche il decesso di un ospite della Rsa, un uomo di 90 anni, morto all’interno della struttura a causa di un arresto cardiaco. Al momento non risultano elementi che consentano di collegare la morte dell’anziano agli episodi di malessere registrati tra gli altri residenti. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’Ufficio igiene dell’Azienda sanitaria, impegnati a ricostruire quanto accaduto e a individuare l’eventuale origine dei disturbi che hanno interessato gli ospiti della residenza. Saranno gli approfondimenti sanitari a chiarire se si sia trattato di un’intossicazione alimentare o di un’altra forma di infezione gastrointestinale. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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