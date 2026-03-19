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133 casi di epatite A in Campania, Regione rafforza controlli

  • Marzo 19, 2026
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133 casi di epatite A in Campania, Regione rafforza controlli

In Campania sono stati registrati 133 casi di epatite A dall’inizio dell’anno, con un recente incremento nelle ultime settimane. Una situazione che ha spinto la Regione Campania a disporre “un ulteriore rafforzamento delle attività di controllo lungo l’intera filiera dei molluschi bivalvi e delle azioni di prevenzione contro l’epatite A”. L’incremento dei casi, spiega in una nota la Regione, “richiede la massima attenzione sul fronte della sicurezza alimentare, della sorveglianza epidemiologica e dell’informazione ai cittadini”. L’intervento regionale coinvolge i Dipartimenti di Prevenzione delle Asl, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e la rete tecnico-scientifica attivata dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute, Settore Prevenzione collettiva e Sanità pubblica e veterinaria.

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