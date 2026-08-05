Al giornalista Gabriele Bojano il Premio nazionale Angiolillo

Torna a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno, l’Angiolillo Folk Fest, il festival internazionale del folklore, in programma domani e che è arrivato alla 18esima edizione. Un festival che quest’anno ospiterà gruppi provenienti dal Brasile, dal Perù, dagli Usa, per citare alcuni paesi, e che non dimenticherà il mondo della cultura. E’ già da qualche anno, infatti, che l’evento prevede anche il Premio Nazionale Angiolillo assegnato a giornalisti, scrittori e artisti che si siano distinti nell’opera di produzione e divulgazione della cultura intesa come arricchimento obiettivo e di qualità. Quest’anno il riconoscimento, che annovera nell’albo d’onore tra gli altri Vincenzo Andriuolo, Geppino D’Amico e Flavio Pagano, è andato a Gabriele Bojano, giornalista del Corriere del Mezzogiorno. Il premio è stato istituito in memoria del brigante gentiluomo che toglieva ai ricchi per dare ai poveri. “Ricercare, conservare e trasferire alle nuove generazioni il patrimonio delle tradizioni artistico-culturali che rischiano di scomparire è l’obiettivo che ci siamo dati dal 1978, anno della nostra fondazione”, dice Francesco Tortoriello, presidente del Gruppo Folklorico Gregoriano con cui organizza l’evento.
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