Porti: Rubano (FI), Cuccaro incompatibile

  • Agosto 19, 2025
  • 0
  • 109
  • 1 Min Read
“Eliseo Cuccaro e’ incompatibile. La Commissione al Senato valutera’ con attenzione. Lavoriamo per un approfondimento e le dichiarazioni di Pierro non aiutano Cuccaro”. Lo afferma Francesco Maria Rubano, parlamentare e vicesegretario regionale di Forza Italia, che ha scritto a Claudio Fazzone, presidente della Commissione Lavori pubblici e Trasporti del Senato, sulla nomina di Eliseo Cuccaro a presidente dell’Autorita’ portuale di Napoli e Salerno.

