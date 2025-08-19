Porti: Rubano (FI), Cuccaro incompatibile

“Eliseo Cuccaro e’ incompatibile. La Commissione al Senato valutera’ con attenzione. Lavoriamo per un approfondimento e le dichiarazioni di Pierro non aiutano Cuccaro”. Lo afferma Francesco Maria Rubano, parlamentare e vicesegretario regionale di Forza Italia, che ha scritto a Claudio Fazzone, presidente della Commissione Lavori pubblici e Trasporti del Senato, sulla nomina di Eliseo Cuccaro a presidente dell’Autorita’ portuale di Napoli e Salerno.