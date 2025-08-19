Salerno, sorpresi a forzare porta d’ingresso per rubare in casa

Nella sorsa notte, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Salerno hanno proceduto all’arresto di due cittadini georgiani, S. L. e M. M. per tentato furto aggravato.

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria operante, i due indagati, si sarebbero introdotti in un palazzo e tentato di forzare la porta d’ingresso di un appartamento.

I rumori sospetti hanno richiamato l’attenzione di un condomino che ha subito allertato il 112 NUE. Gli agenti arrivati sul posto, dopo aver rilevato i segni di effrazione sulla porta dell’abitazione, hanno ispezionato il palazzo trovando i due uomini mentre cercavano di nascondersi nel sottotetto.