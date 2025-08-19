Salerno, sorpresi a forzare porta d’ingresso per rubare in casa - Le Cronache Cronaca
Salerno, sorpresi a forzare porta d’ingresso per rubare in casa

  • Agosto 19, 2025
Salerno, sorpresi a forzare porta d’ingresso per rubare in casa

Nella sorsa notte, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Salerno hanno proceduto all’arresto di due cittadini georgianiS. L. M. M. per tentato furto aggravato.

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria operante, i due indagati, si sarebbero introdotti in un palazzo e tentato di forzare la porta d’ingresso di un appartamento.

I rumori sospetti hanno richiamato l’attenzione di un condomino che ha subito allertato il 112 NUE. Gli agenti arrivati sul posto, dopo aver rilevato i segni di effrazione sulla porta dell’abitazione, hanno ispezionato il palazzo trovando i due uomini mentre cercavano di nascondersi nel sottotetto.

