Pontecagnano. Perde il controllo dello scooter e si scontra con un bus: muore a 15 anni

di Erika Noschese

Si chiamava Antonio Milito. Aveva soltanto 15 anni. Un’età in cui la vita dovrebbe essere fatta di sogni, progetti, amicizie e desideri ancora tutti da realizzare. Un’età in cui si dovrebbe pensare al futuro, non certo alla morte. E invece Antonio è l’ennesima giovane vittima della strada, l’ennesima vita spezzata troppo presto, l’ennesima tragedia che lascia dietro di sé un dolore immenso e tante, troppe domande alle quali, almeno per il momento, non è possibile dare una risposta. Antonio era un ragazzo pieno di vita, un adolescente con tutta un’esistenza davanti. Ieri mattina era salito a bordo del suo scooter, probabilmente come aveva fatto tante altre volte, per affrontare una giornata che avrebbe dovuto essere come tutte le altre. Non poteva immaginare che quel tragitto sarebbe stato l’ultimo. Che non avrebbe più fatto ritorno a casa. Che i suoi sogni, le sue speranze e tutto ciò che avrebbe potuto diventare si sarebbero fermati per sempre sull’asfalto di una strada. Ci sono tragedie davanti alle quali anche le parole sembrano perdere significato. E quella di Antonio è una di queste. Perché non dovrebbe esistere un dolore così grande, non dovrebbe essere possibile per una madre e un padre dover salutare per sempre un figlio di appena 15 anni. Non dovrebbe accadere che una famiglia si ritrovi, da un momento all’altro, a fare i conti con un’assenza che accompagnerà ogni giorno della propria esistenza. Mancavano pochi minuti alle 10.30, quando ieri mattina, lungo corso Italia a Pontecagnano Faiano, si è consumata la tragedia. Antonio viaggiava a bordo del suo scooter in direzione Salerno quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto coinvolto in un incidente con un autobus. L’impatto e la successiva caduta si sono rivelati fatali. L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. I soccorritori hanno tentato disperatamente di salvargli la vita, praticando le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Per Antonio non c’è stato nulla da fare. Una mattinata come tante si è trasformata, nel giro di pochi istanti, in una tragedia destinata a segnare profondamente non soltanto la sua famiglia, ma un’intera comunità. Resta ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, all’incrocio poco distante dal luogo del tragico incidente, vi era una macchina ferma allo stop. Forse, un movimento improvviso o una distrazione e Antonio avrebbe perso il controllo del mezzo, scivolando sotto l’autobus. Una circostanza sulla quale saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a fare chiarezza. Secondo quanto appreso, le forze dell’ordine avrebbero già individuato l’uomo alla guida dell’auto, convocato in caserma e dovrà ora rispondere di omissione di soccorso. I carabinieri intanto hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità. Perché, accanto al dolore, resta il dovere di accertare la verità. Comprendere se questa tragedia avrebbe potuto essere evitata, stabilire cosa sia realmente accaduto in quei terribili istanti e verificare se vi siano state condotte che abbiano contribuito a provocare la morte di Antonio. Senza anticipare giudizi, senza cercare colpevoli prima che siano gli elementi raccolti dagli investigatori a parlare. Ma in questa tragedia c’è anche un altro dolore che merita rispetto e attenzione: quello dell’autista dell’autobus. Un uomo che, durante una normale giornata di lavoro, si è ritrovato coinvolto in un incidente dalle conseguenze devastanti. Una persona che, indipendentemente da quelle che saranno le risultanze degli accertamenti, deve confrontarsi con il peso umano di quanto accaduto. È difficile persino immaginare cosa possa significare trovarsi alla guida di un mezzo e assistere, nel giro di pochi istanti, a una tragedia simile. Ci sono immagini che possono restare impresse nella memoria, momenti che rischiano di accompagnare una persona per il resto della vita. E ci sono dolori che non trovano parole, perché nascono dallo sgomento, dall’impotenza e dalla consapevolezza di essere stati coinvolti in un evento irreparabile. Il dolore dell’autista non può e non deve essere messo sullo stesso piano di quello di una famiglia che ha perso un figlio. Sarebbe impossibile, oltre che ingiusto, tentare di misurare sofferenze tanto diverse. Ma riconoscere la tragedia umana vissuta da chi era alla guida dell’autobus non significa sottrarre nulla al ricordo di Antonio o al dolore dei suoi cari. Significa, piuttosto, ricordare che dietro ogni incidente stradale ci sono persone, esistenze, famiglie e conseguenze che vanno ben oltre ciò che viene raccontato nelle cronache. E che anche chi sopravvive a una tragedia può ritrovarsi a fare i conti con ferite profonde, invisibili agli occhi degli altri. Nessuno, in queste ore, dovrebbe trasformare il dolore in una sentenza. Saranno le indagini a stabilire cosa sia accaduto e se vi siano responsabilità. Nel frattempo, il rispetto per tutte le persone coinvolte dovrebbe rappresentare il primo dovere di una comunità sconvolta. Profondamente segnato dall’accaduto anche il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, che ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno delle esequie e la cancellazione delle iniziative comunali in programma. «Questa mattina (ieri per chi legge, ndr) ero lì. Da sindaco e da papà, ho vissuto un momento che mi ha profondamente segnato. Un ragazzo di appena 15 anni ha perso la vita nella nostra città. Davanti a una tragedia così grande, ogni parola sembra troppo piccola», ha scritto il primo cittadino sui social. Parole che raccontano lo sgomento di un’intera comunità e che assumono un significato ancora più profondo quando a pronunciarle è un padre, prima ancora che un rappresentante delle istituzioni. «A nome mio, dell’Amministrazione comunale e di tutta Pontecagnano Faiano, mi stringo con tutto il cuore alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene», ha aggiunto Lanzara, annunciando l’annullamento delle manifestazioni Pane in Piazza e Le Notti dei Briganti. Nel giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino, con le bandiere comunali a mezz’asta, la partecipazione del Gonfalone e la sospensione delle manifestazioni organizzate dall’ente. «Oggi è soltanto il momento di stringerci nel silenzio, nel dolore e nell’affetto. E, per chi crede, di unirci in una preghiera per questo ragazzo, per la sua famiglia, per i suoi amici e per tutta la nostra comunità», ha concluso il sindaco, affidando ai social un ultimo saluto: «Ciao Antonio. Il nostro abbraccio e le nostre preghiere ti accompagnino fin lassù». Il dolore ha raggiunto anche Montecorvino Pugliano, comunità di origine del giovane, dove la notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione. Il Santa Tecla Calcio 2019, attraverso una nota sottoscritta dal presidente, dalla dirigenza, dallo staff tecnico e dai tesserati, ha espresso vicinanza alla famiglia Milito. «In questo momento di immensa tristezza e sgomento, mancano le parole per esprimere il nostro cordoglio. Vogliamo però far arrivare ai familiari, agli amici e a tutti coloro che gli volevano bene il nostro abbraccio più sincero e affettuoso». Un messaggio semplice, ma carico di dolore, che si conclude con un saluto: «Riposa in pace, piccolo Antonio». E forse è proprio questo il pensiero che, più di ogni altro, restituisce la dimensione di quanto accaduto. Antonio era ancora un ragazzo. Aveva davanti anni da vivere, esperienze da fare, errori da commettere, sogni da inseguire. Aveva diritto a crescere, a scegliere la propria strada, a immaginare il proprio domani. Invece, oggi, resta il silenzio. Restano una famiglia distrutta, gli amici increduli, una comunità che si interroga e un autista coinvolto in una tragedia che nessuno avrebbe mai voluto vivere. Restano soprattutto le domande. Quelle sulla dinamica dell’incidente, alle quali dovranno rispondere le indagini. E quelle, ancora più difficili, che nessuna ricostruzione potrà cancellare: quante altre giovani vite dovranno essere spezzate sulle nostre strade? Quante altre famiglie dovranno conoscere un dolore simile prima che la sicurezza stradale diventi una priorità concreta e quotidiana? Perché raccontare la morte di un ragazzo di 15 anni non dovrebbe mai diventare un esercizio di abitudine. Non dovrebbe essere soltanto un’altra notizia da pubblicare, un altro nome da aggiungere a un elenco che continua tragicamente ad allungarsi. Antonio Milito aveva 15 anni. E avrebbe dovuto avere davanti tutta la vita.