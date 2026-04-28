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Salerno

Polizia di Stato, consegnati riconoscimenti dal questore di Salerno

  • Aprile 28, 2026
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Polizia di Stato, consegnati riconoscimenti dal questore di Salerno

Si è svolta, nella solenne cornice del Salone Azzurro di Palazzo di Governo, la cerimonia di consegna delle ricompense e dei riconoscimenti per merito di servizio al personale della Polizia di Stato della provincia di Salerno.

 

L’evento, inserito nel quadro delle celebrazioni per il 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, ha visto  la partecipazione del Questore della Provincia di Salerno, Giancarlo Conticchio, che ha presieduto la premiazione alla presenza dei familiari dei premiati e dei rappresentanti dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato (A.N.P.S.).

Conferiti premi e onorificenze agli operatori che, con spiccate capacità professionali e sprezzo del pericolo, si sono distinti in complesse operazioni di polizia giudiziaria e in delicati interventi di soccorso pubblico.

Nel suo discorso, il Questore Giancarlo Conticchio ha voluto ringraziare sentitamente le donne e gli uomini della Polizia di Stato: “Il coraggio e la professionalità dei nostri agenti sono il motore del motto Esserci Sempre”. Un momento di particolare commozione è stato dedicato ai familiari presenti in sala, definiti dal Questore come il “pilastro silenzioso ma fondamentale” su cui poggia l’operato quotidiano di ogni poliziotto.

I riconoscimenti testimoniano l’eccellenza e lo spirito di sacrificio profusi quotidianamente per garantire la sicurezza e la legalità nel territorio salernitano.

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