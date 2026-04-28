Sarno, tentato omicidio tra minorenni fuori dalla discoteca

A Sarno i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di due minorenni, indagati per tentato omicidio in concorso ai danni di due coetanei. Il provvedimento, disposto dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Salerno su richiesta della Procura minorile, prevede il collocamento dei due giovani in comunità alloggio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i fatti risalgono allo scorso 22 febbraio, quando all’esterno di una discoteca cittadina sarebbe scoppiata una lite tra gruppi di giovani, degenerata in un’aggressione con arma da taglio. Due ragazzi rimasero feriti dopo essere stati colpiti con alcuni fendenti. Le indagini condotte dai militari dell’Arma hanno permesso di identificare i presunti responsabili e di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Già nei giorni successivi all’episodio, era stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività del locale, ai sensi dell’articolo 100 del TULPS, a seguito di precedenti episodi di violenza segnalati nella stessa area. Nella giornata del 27 aprile, i due indagati sono stati accompagnati in strutture dedicate per minori, dove resteranno a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari: le misure adottate sono suscettibili di impugnazione e le responsabilità saranno accertate nel corso dell’iter giudiziario.