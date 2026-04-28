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Distraevano automobilisti per rubare soldi e carte di credito: 4 arresti

  • Aprile 28, 2026
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Distraevano automobilisti per rubare soldi e carte di credito: 4 arresti

Erano diventati l’incubo degli automobilisti di Salerno e Battipaglia, i quattro soggetti che all’alba di oggi sono stati raggiunti da un’ordinanza di misure cautelari personali, eseguita dai carabinieri della Stazione di Salerno-Mercatello. Tre (un 27enne, un 21enne ed un 23enne) sono finiti agli arresti domiciliari, mentre per un 51enne è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I quattro sono indagati, a vario titolo, per furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2025, tra Salerno e Battipaglia, gli indagati, avrebbero commesso una serie di furti ai danni di diversi automobilisti.In particolare, uno degli indagati distraeva la vittima chiedendo indicazioni stradali mentre l’altro, approfittando della distrazione dell’automobilista, si impossessava dei beni custoditi all’interno del veicolo, riuscendo così ad asportare denaro, documenti e carte di credito, quest’ultime successivamente utilizzate per prelevare indebitamente del denaro presso ATM o per effettuare pagamenti in esercizi commerciali.

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