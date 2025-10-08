Polichetti: Pieno sostegno a Cirielli - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Polichetti: Pieno sostegno a Cirielli
La riscoperta delle tradizioni spirituali
Martusciello, ho chiesto rispetto per FI e Berlusconi
Pavia, chiede del latte alla vicina e poi la violenta: arrestato
Salerno

Polichetti: Pieno sostegno a Cirielli

  • Ottobre 8, 2025
  • 0
  • 57
  • 1 Min Read
Polichetti: Pieno sostegno a Cirielli

L’Udc annuncia il proprio sostegno a Edmondo Cirielli nella corsa alla presidenza della Regione Campania. Il responsabile nazionale del Dipartimento Sanità del partito, il professore salernitano Mario Polichetti, richiama la necessità di una svolta radicale dopo anni di gestione fallimentare del centrosinistra.

“La sanità campana è allo stremo: ospedali in crisi, liste d’attesa interminabili, personale sanitario demotivato. Questo è il risultato di anni di cattiva amministrazione e mancanza di programmazione – dichiara Polichetti -. È arrivato il momento di cambiare passo, e Edmondo Cirielli rappresenta la guida giusta per avviare la ricostruzione”.

Il dirigente Udc ribadisce la centralità della sanità nel programma del partito: “Con Cirielli possiamo restituire dignità e funzionalità al sistema sanitario regionale, valorizzando professionalità, efficienza e prossimità ai cittadini. Serve una visione concreta, fatta di fatti e non di slogan”.

“L’Udc sarà in prima linea in questa sfida per la rinascita della Campania – conclude Polichetti -. Metteremo le nostre competenze e il nostro impegno al servizio di un progetto serio, che ridia speranza ai cittadini e fiducia agli operatori della sanità pubblica”.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Cronaca Primo piano Salerno

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017