Polichetti: Pieno sostegno a Cirielli

L’Udc annuncia il proprio sostegno a Edmondo Cirielli nella corsa alla presidenza della Regione Campania. Il responsabile nazionale del Dipartimento Sanità del partito, il professore salernitano Mario Polichetti, richiama la necessità di una svolta radicale dopo anni di gestione fallimentare del centrosinistra.

“La sanità campana è allo stremo: ospedali in crisi, liste d’attesa interminabili, personale sanitario demotivato. Questo è il risultato di anni di cattiva amministrazione e mancanza di programmazione – dichiara Polichetti -. È arrivato il momento di cambiare passo, e Edmondo Cirielli rappresenta la guida giusta per avviare la ricostruzione”.

Il dirigente Udc ribadisce la centralità della sanità nel programma del partito: “Con Cirielli possiamo restituire dignità e funzionalità al sistema sanitario regionale, valorizzando professionalità, efficienza e prossimità ai cittadini. Serve una visione concreta, fatta di fatti e non di slogan”.

“L’Udc sarà in prima linea in questa sfida per la rinascita della Campania – conclude Polichetti -. Metteremo le nostre competenze e il nostro impegno al servizio di un progetto serio, che ridia speranza ai cittadini e fiducia agli operatori della sanità pubblica”.