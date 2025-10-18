Policastro: Muore in moto dopo lo scontro con il trattore del padre

Dramma nel primo pomeriggio di oggi a Policastro Bussentino, dove un 29enne ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Poco dopo le 13, per cause ancora in corso di accertamento, la moto condotta dal giovane si è scontrata violentemente con un mezzo agricolo guidato dal padre.

L’impatto è stato devastante: il ragazzo è morto sul colpo, nonostante i disperati tentativi dei sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il magistrato di turno della Procura di Lagonegro, che ha disposto i rilievi e l’avvio delle indagini per chiarire la dinamica del sinistro.