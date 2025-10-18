Bicchielli (FI), recuperiamo chi si è allontanato dalla politica

“Ho fondate ragioni per sostenere che Forza Italia sarà il primo partito nella provincia di Salerno e il primo in Campania. In questi anni molte persone si sono allontanate dalla politica. Il lavoro che dobbiamo fare è recuperarle e farle affezionare di nuovo alla partecipazione alla vita delle istituzioni che a vari livelli ci onoriamo di rappresentare”. Lo ha dichiarato Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia, a margine di un evento in programma a Pagani, in provincia di Salerno. “Lì fuori c’è un’autostrada: tanta gente vuole votare una forza moderata come Forza Italia, e lì troveremo i consensi per affermarci come il partito più forte del centrodestra in Campania e in Italia”, ha aggiunto Bicchielli.
