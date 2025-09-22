Poche parole molta concretezza’,a Napoli manifesti Bandecchi

“Poche parole, molta concretezza”: con questo slogan sono apparsi a Napoli i primi manifesti per la campagna elettorale che a fine novembre eleggerà il nuovo presidente della Campania. Sono quelli di Stefano Bandecchi, il sindaco di Terni candidato con la formazione ‘Dimensione Bandecchi’. I manifesti sono apparsi nei pressi dello stadio Maradona, a Fuorigrotta
Post Recenti
Categorie
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco