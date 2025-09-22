Poche parole molta concretezza',a Napoli manifesti Bandecchi - Le Cronache Attualità
Poche parole molta concretezza’,a Napoli manifesti Bandecchi

  • Settembre 22, 2025
“Poche parole, molta concretezza”: con questo slogan sono apparsi a Napoli i primi manifesti per la campagna elettorale che a fine novembre eleggerà il nuovo presidente della Campania. Sono quelli di Stefano Bandecchi, il sindaco di Terni candidato con la formazione ‘Dimensione Bandecchi’. I manifesti sono apparsi nei pressi dello stadio Maradona, a Fuorigrotta

