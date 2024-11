Pma, Ruggi una vera eccellenza

Campania all’avanguardia nel campo della procreazione medicalmente assistita: svelato in una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia lo stato dell’arte sul territorio regionale in cui la Pma, l’insieme di procedure e tecniche che puntano a risolvere i problemi di sterilità di coppia, sta ottenendo risultati lusinghieri nei centri specializzati di Napoli, Salerno e Avellino. Nel capoluogo partenopeo la Regione, con il supporto dell’Aou Federico II e il Ceinge Biotecnologie avanzate, offre un percorso completo e interamente in house per la procreazione a un costo tra i più bassi a livello nazionale. Al Ruggi D’Aragona di Salerno, dipartimento guidato in modo eccellente dal dottor Giorgio Colarieti, grazie a specifici finanziamenti regionali dal valore di circa 1 milione e 600 mila euro, è possibile effettuare tecniche di Pma sia di primo che di secondo livello, nonché la crioconservazione dei gameti e del tessuto ovarico: dall’attivazione a oggi il centro ha effettuato oltre 900 prestazioni complessive con una probabilità di gravidanza del 45%, ben al di sopra della media nazionale ferma nel range 30-35%. Infine l’ospedale Moscati di Avellino che oltre alla Pma punta alla tutela del benessere riproduttivo e sessuale attraverso l’apertura di ambulatori multidisciplinari. Previsto inoltre un “Progetto Cometa” che mira alla realizzazione di una banca dei gameti donati per ridurre la dipendenza da istituti di cellule e tessuti esteri. E proprio il centro del Ruggi vanta oggi il tasso più alto per quanto riguarda la Pma pur essendo tra gli “ultimi” arrivati sul territorio regionale della Campania. «Siamo orgogliosi di un percorso iniziato cinque anni fa con le associazioni di pazienti – ha detto il governatore Vincenzo De Luca – Parliamo di un problema drammatico per le giovani coppie ma che non procura allarme sociale, è una tematica che rimane ai margini e lascia in condizioni di totale solitudine, spingendo le persone a sostenere costi spaventosi andando in altre parti d’Italia e all’estero, in particolare in Olanda e Spagna. Noi abbiamo messo in piedi un servizio che fa della Regione Campania un’eccellenza nazionale nel campo della Pma», ha detto De Luca che parla di «due primati». Il governatore ha spiegato che in questo modo «garantiamo tutto il ventaglio di servizi che servono per completare il ciclo di Pma, ma garantiamo anche la gratuità di una prestazione che non è compresa nei Lea e che viene attuata il più delle volte in strutture private, cioè la diagnosi genetica preimpianto. Non potremmo farlo, ma abbiamo deciso di farlo nell’ambito dell’agenzia dei trapianti». Adesso gli sforzi della Regione verteranno anche nella comunicazione dei servizi offerti alle coppie interessate. «Vedremo di attivare una pagina ad hoc per spiegare che sul territorio ci sono strutture di assoluta eccellenza a cui rivolgersi. Abbiamo fatto un percorso molto responsabile e attento per professionalizzare il personale e per avere tutti i permessi per mettere in piedi le strutture. Siamo veramente molto soddisfatti, è un altro punto di eccellenza che intendiamo rivendicare. Un passo alla volta – ha concluso De Luca – stiamo raggiungendo risultati straordinari». Per il Ruggi il centro guidato dal dottor Colarieti resta un’eccellenza e tante sono le persone che oggi fanno riferimento al dottor Giorgio Colarieti che da sempre mette a disposizione delle coppie la sua professionalità, le sue competenze, il tatto nell’affrontare una tematica così particolare. Un centro d’eccellenza con una equipe di ecellenza.