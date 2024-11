Luci d’Artista, la Rotonda resta al buio

La nuova edizione di Luci d’Artista è pronta ad entrare nel vivo. Quest’anno però l’amministrazione comunale, forse in difficoltà, ha deciso di avviare un progetto a step dividendo in due momenti la tanto accesa inaugurazione e dunque almeno nella fase iniziale la Rotonda resta al buio. Ieri dal Comune di Salerno hanno fatto sapere che venerdì 29 novembre si inaugurano le Luci d’Artista 2024-2025. La cerimonia inaugurale si terrà alle ore 17 presso la Villa Comunale e a seguire, alle ore 18.30, in Piazza Caduti Civili di Brescia, nella zona orientale della città. L’accensione delle opere luminose in Piazza Flavio Gioia e del grande albero di Natale in Piazza Portanova è in programma nella prima decade di dicembre. «Le strutture ricettive sono già in fermento, pronte ad accogliere i visitatori in una città arricchita da luminarie straordinarie e da un’atmosfera unica – ha dichiarato il sindaco Napoli – Nonostante i lavori in corso sul Corso Vittorio Emanuele, si sta lavorando intensamente per completare le opere in tempo utile. Se dovesse rimanere un piccolo tratto protetto da barriere per motivi di sicurezza, si tratterebbe di un dettaglio marginale che non influirà sulla riuscita dell’evento. Le Luci d’Artista rappresentano non solo un’attrazione turistica, ma anche un’occasione per valorizzare la città, rafforzare l’economia locale e offrire a cittadini e visitatori un’esperienza indimenticabile». Intanto, Salerno Mobilità è al lavoro per organizzare l’accoglienza dei bus turistici che, anche quest’anno, sosteranno in via Ligea. «Le aree di accoglienza per i pullman saranno concentrate in particolare in zone strategiche come Via Ligea, per la sua vicinanza al centro cittadino. I pullman accompagneranno i visitatori nei punti principali, dove potranno vivere l’esperienza delle luminarie e tornare comodamente ai propri mezzi a fine giornata – ha detto il presidente della partecipata del Comune Camillo Amodio – L’impegno di Salerno Mobilità continua ad essere non solo logistico, ma anche orientato al benessere e alla sicurezza di tutti i cittadini, in un mix tra sensibilizzazione sociale e organizzazione urbana».