Pizzul, De Luca: simbolo di un calcio garbato

“La notizia della morte di Bruno Pizzul ci addolora profondamente tutti. Le sue telecronache ci hanno donato straordinarie emozioni. Era un grande giornalista ed un gentiluomo sempre garbato e sorridente. Il simbolo di un calcio popolare. Amava tantissimo Napoli e la Campania ed in gioventù aveva indossato la casacca dell’Ischia Calcio lasciando un grande ricordo della sua generosità in campo. Abbracciamo familiari, colleghi ed amici ringraziandolo per le notti magiche che ci ha fatto vivere”. Così sui social il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca.