Pizzul: Bicchielli (Nm), timbro inconfondibile

“Bruno Pizzul sarà ricordato come la voce per eccellenza, un timbro unico che resterà impresso nella memoria collettiva. Con il suo eloquio elegante e la grande professionalità, è riuscito a trasformare la cronaca sportiva in pura emozione, facendo vivere agli italiani momenti indimenticabili. Pizzul rappresenta un pezzo di storia del giornalismo sportivo e del servizio pubblico, incarnando i valori di competenza, dedizione e passione. La sua straordinaria capacità era quella di entrare nei cuori degli italiani con garbo e correttezza, senza mai cadere nell’ostentazione o nella forzatura. Un giornalista impeccabile, che ha saputo raccontare lo sport con pacatezza e imparzialità. Da friulano legatissimo alla sua terra, aveva anche un piccolo legame con la mia regione, la Campania, avendo giocato da giovane nell’Ischia. In un’epoca dominata dall’immagine, vera o ricostruita, la vividezza del racconto di Bruno Pizzul resta imparagonabile e irreplicabile. Oggi l’Italia perde un maestro del giornalismo e un esempio di serietà e stile. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il mio più sincero cordoglio”. Lo dichiara in una nota Pino Bicchielli, vicepresidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati.