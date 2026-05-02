Pierro, alla Camera presentato Il Respiro della Montagna

È stato presentato , presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, il docufilm “Il Respiro della Montagna – Una storia diversa”, prodotto da Fenice Film.

L’opera racconta la vicenda del salvataggio di centinaia di ebrei internati nel campo di Campagna, in provincia di Salerno, durante la Seconda Guerra Mondiale, grazie all’azione di Giovanni Palatucci e del vescovo Giuseppe Maria Palatucci, con il supporto della comunità locale.

Il docufilm ricostruisce anche la storia dei medici ebrei Tanzer e Pajes che, dopo aver trovato rifugio sulle montagne circostanti, decisero di tornare a Campagna in seguito ai bombardamenti alleati che colpirono la città. In un contesto di devastazione, i due medici operarono senza sosta insieme ai sanitari locali, prestando soccorso ai feriti e contribuendo a salvare numerose vite in condizioni di estrema emergenza.

All’incontro hanno partecipato il produttore Bruno Avagliano, il regista Luca Carcano, l’on. Attilio Pierro, l’ambasciatore d’Israele in Italia Jonathan Peled, Shlomo Bourla (Campagna Spirit) ed Eliahu Antopolsky (Campagna Spirit), oltre a rappresentanti del mondo della cultura e dell’imprenditoria.

“Un’opera che contribuisce a mantenere viva la memoria storica e a trasmettere valori universali come solidarietà e coraggio”, ha dichiarato Pierro, sottolineando “l’importanza di raccontare esempi concreti di umanità alle nuove generazioni”. Il docufilm mira a valorizzare una pagina poco conosciuta della storia italiana, portandola all’attenzione del pubblico nazionale e internazionale.