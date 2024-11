Piero De Luca, Ztl In Costiera Amalfitana: Ci Siamo

Alla Camera è stato approvato un mio emendamento, condiviso anche dalle forze di maggioranza confermato in via definitiva al Senato. Un grazie devo rivolgerlo al sottosegretario Ferrante che ha lavorato in modo costruttivo per inserire nella riforma finale del Codice della strada la possibilità di istituire le ZTL anche in Costiera Amalfitana.