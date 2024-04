Piero De Luca, sul Pnrr parole molto preoccupanti da Giorgetti

A proposito del PNRR, le parole di Giorgetti sono molto preoccupanti. Ci preoccupa perché evidentemente ci stanno nascondendo qualcosa rispetto ai ritardi che stiamo denunciando negli ultimi tempi. Chiediamo trasparenza al governo perché dall’utilizzo di quelle risorse dipende anche il rafforzamenti di progetti come quelli sulla raccolta differenziata di cui parliamo oggi”. Lo ha detto il deputato dem, Piero De Luca, a margine della visita allo stabilimenti Cartesar di Pellezzano (Salerno), nell’ambito del programmare Paper Week di Comieco. “Salerno torna a essere capitale del riciclo e della raccolta differenziata anche in un settore molto delicato e importante in cui l’Italia è all’avanguardia. Ricordo un dato importante: il 13% di tutta la carta e cartone riciclata in Europa proviene dell’Italia, il 90% è stato riciclato nel nostro Paese solo nell’ultimo anno. C’è però una distanza importante tra Nord e Sud del Paese e nel PNRR abbiamo messo oltre 100 milioni di euro proprio per rafforzare impianti come questo per poter arrivare a raggiungere davvero livelli di eccellenza in ambito nazionale e internazionale”, ha aggiunto Piero De Luca