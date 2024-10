l Governo ha abbandonato il settore Automotive.

Oggi in Piazza del Popolo a Roma, al fianco dei sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, per difendere un settore strategico per l’economia, l’occupazione e lo sviluppo dell’intero Paese.

Lo ha dichiarato il parlametare salernitano del PD Piero De Luca