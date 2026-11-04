Piazza Cavour, slitta la fine dei lavori

Slitta la conclusione dei lavori di riqualificazione di piazza Cavour, a Salerno. L’amministrazione comunale ha concesso una proroga di 20 giorni alla ditta F.lli Ferrara Srl, aggiudicataria dell’intervento inserito nel programma di valorizzazione turistica della città e finanziato nell’ambito del PR Campania FESR 2021-2027, attraverso i Programmi di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile (PRIUS). Un nuovo rinvio, dunque, per uno degli interventi destinati a migliorare la fruibilità e l’attrattività di un’area particolarmente importante del centro cittadino. La decisione arriva a seguito della richiesta presentata dall’impresa esecutrice lo scorso 2 novembre, con la quale erano stati sollecitati ulteriori 47 giorni per completare le opere previste dal contratto. Il Comune, tuttavia, ha deciso di accordarne soltanto 20, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Direzione dei Lavori, che ha ritenuto congrua una proroga più contenuta rispetto a quella richiesta dall’azienda. L’appalto era stato aggiudicato lo scorso 14 luglio, con determinazione dirigenziale numero 4052, alla società F.lli Ferrara Srl, che aveva presentato un ribasso del 27,323% rispetto alla base d’asta di 715.543,15 euro. L’importo contrattuale è stato così fissato in 523.314,06 euro, comprensivi di 12mila euro per gli oneri della sicurezza, oltre Iva. Il contratto, stipulato il 23 settembre, prevedeva una durata complessiva dei lavori di 90 giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dal 28 luglio 2026, come stabilito nel verbale di consegna. A determinare lo slittamento sarebbero alcune circostanze segnalate dall’impresa esecutrice, che potrebbero rendere necessaria anche una modifica del progetto originario. Un’eventualità sulla quale sono ancora in corso le verifiche tecniche. Il responsabile unico del progetto, l’architetto Angela Magliacano, ha infatti chiesto alla Direzione dei Lavori di valutare le motivazioni indicate dalla società e, soprattutto, di accertare la sussistenza delle condizioni che potrebbero comportare la necessità di una variante in corso d’opera. Nel parere trasmesso il 3 novembre, la Direzione dei Lavori ha riconosciuto la presenza di circostanze potenzialmente idonee a giustificare una variante, ritenendo comunque sufficiente, allo stato attuale, una proroga di 20 giorni. La questione resta dunque aperta. La Direzione dei Lavori dovrà pronunciarsi entro dieci giorni dal proprio parere sulla necessità di predisporre una perizia di variante, documento che potrebbe comportare una revisione di alcuni aspetti dell’intervento. La proroga è stata concessa senza nuovi impegni di spesa per l’amministrazione comunale e con la precisa condizione che l’impresa non possa avanzare ulteriori pretese rispetto a quanto previsto dalle condizioni contrattuali. Resta ora da comprendere se i 20 giorni aggiuntivi saranno sufficienti per portare a termine la riqualificazione di piazza Cavour o se l’eventuale variante progettuale finirà per incidere ulteriormente sul cronoprogramma dell’intervento. Un passaggio importante per un’opera inserita nella strategia di rigenerazione urbana e valorizzazione turistica di Salerno, sulla quale resta alta l’attenzione in vista del completamento dei lavori e della piena restituzione dell’area alla città.