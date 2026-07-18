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Salernitana, risoluzione consensuale con Lovato

  • Luglio 18, 2026
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Salernitana, risoluzione consensuale con Lovato

Si conclude ufficialmente l’avventura di Matteo Lovato con la Salernitana. Il club granata ha raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il difensore, che da questo momento è libero di accasarsi in un’altra squadra.

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