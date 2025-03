Percorso “Carnevale Nocerino” non deciso dagli organizzatori

Il percorso del “Carnevale Nocerino” sul territorio comunale di Nocera Inferiore, relativo all’edizione di quest’anno, non è stato deciso dagli organizzatori. Lo si apprende da un comunicato stampa congiunto di tutte le associazioni aderenti. “Le Associazioni, Il Laghetto, Uniti per Fosso Imperatore, New Generation, Il Quartiere delle Tradizioni, Gruppo Fantastic e Amici di Cicalesi, socio fondatori del Carnevale Nocerino, – si legge dalla nota stampa – vogliono ringraziare tutti gli attori che hanno contribuito al successo di questa bellissima manifestazione, e fornire la spiegazione ai tantissimi sostenitori sulla variazione del programma e delle sfilate adottate nel 2025”. Il chiarimento arriva dopo diverse polemiche in città. La questione del nuovo percorso (che ha visto il disappunto degli organizzatori) è stata affrontata anche in consiglio comunale dal consigliere di minoranza, Giovanni D’Alessandro. “Il percorso storico adottato, collaudato e perfezionato nelle ultime 11° edizioni – continua il comunicato – non ha trovato un riscontro positivo dall’attuale Amministrazione, anzi c’è stato autorizzato solo di organizzare le sfilate della domenica mattina e del martedì pomeriggio solo in Piazza Diaz riducendo così lo spazio della manifestazione. Quindi ci corre l’obbligo di specificare che non è stata una decisione degli organizzatori. Ci auguriamo che si faccia “una seria riflessione ” è dare la possibilità alla crescita della manifestazione per il bene del Carnevale Nocerino”. Sembra che il Comune abbia cambiato il percorso per lavori programmati al prolungamento, cioè in via Garibaldi e via Barbarulo. Attualmente e durante il carnevale nessun lavoro è iniziato e questo ha scatenato le polemiche, in particolare il disappunto da parte degli organizzatori. In effetti, al di là della volontà di voler ripetere un percorso già collaudato da oltre un decennio, c’è sempre la decisione degli organi preposti che, in virtù di esigenze di sicurezza o di altra natura, può optare variazioni in merito. Gli organizzatori con il comunicato stampa hanno voluto scusarsi per tale variazione. Purtroppo riguardo alla vicenda le polemiche non sono mancate, anche perché si sperava in una mediazione.

Giuseppe Colamonaco