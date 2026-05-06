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“Per sempre sì”, il 29 maggo il nuovo album di Sal Da Vinci

  • Maggio 6, 2026
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“Per sempre sì”, il 29 maggo il nuovo album di Sal Da Vinci

A meno di una settimana dal debutto sul palco dell’Eurovision Song Contest di Vienna, Sal Da Vinci annuncia oggi il suo nuovo album ‘Per sempre sì’, omonimo del brano vincitore di Sanremo, in uscita il prossimo 29 maggio e da ora disponibile in preorder. Il disco segna un nuovo capitolo artistico e personale, in cui Sal Da Vinci continua a esplorare il tema dell’amore nelle sue molteplici sfumature. Un progetto fatto di storie e frammenti di vita quotidiana, tra esperienze personali e racconti in cui il pubblico può riconoscersi, sempre guidato da una cifra autentica e profondamente umana.

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