Gratteri, su riforma intercettazioni giusto l'allarme di Melillo - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Concussione: dopo Cassazione domiciliari a sindaco Fortunato
Gratteri, su riforma intercettazioni giusto l’allarme di Melillo
“Per sempre sì”, il 29 maggo il nuovo album di Sal Da Vinci
Non solo Carmen: hòmage a Georges Bizet
Ultimora

Gratteri, su riforma intercettazioni giusto l’allarme di Melillo

  • Maggio 6, 2026
  • 0
  • 55
  • 1 Min Read
Gratteri, su riforma intercettazioni giusto l’allarme di Melillo

“Purtroppo questa è una cosa che dico da tre anni, cioè sin da quando si stava discutendo la riforma, perché la riforma sulle intercettazioni parte da lontano, è un’ossessione di chi vuole indebolire il lavoro delle forze dell’ordine, di chi vuole indebolire il lavoro della magistratura, in particolare delle procure. Quindi non posso dire altro che confermare l’allarme del procuratore nazionale antimafia”. Lo ha detto Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Napoli, in merito ai dubbi espressi nei giorni scorsi dal procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo sui danni apportati dalla legge sulle intercettazioni in fatto di indagini su criminalità organizzata e terrorismo. Gratteri ne ha parlato a margine di un incontro con gli studenti dell’Università degli Studi di SALERNO

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013