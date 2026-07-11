Notte Bianca, i Premi in nome di Peppino di Capri

Si è aperta con la tradizionale cerimonia di consegna dei riconoscimenti, ospitata nella prestigiosa Sala “A. Strianese” della Camera di Commercio di Salerno, l’edizione 2026 della Notte Bianca Week-End Salerno. Un appuntamento che, anno dopo anno, conferma la propria vocazione a coniugare spettacolo, cultura, informazione, solidarietà e valorizzazione delle eccellenze del territorio. Alla cerimonia hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell’informazione, della cultura, dell’imprenditoria e del volontariato, testimoniando il ruolo ormai consolidato della manifestazione quale occasione di incontro e confronto tra realtà diverse, accomunate dall’obiettivo di promuovere valori di crescita civile e sociale. A condurre l’evento sono stati il giornalista Attilio Romita e la giornalista salernitana Agnese Ambrosio. Nel corso dell’apertura, Romita, a nome dell’organizzazione, ha annunciato che l’edizione 2026 sarà interamente dedicata alla memoria di Peppino Di Capri, scomparso nella notte precedente, invitando i presenti a rivolgere un sentito pensiero a uno degli artisti che hanno segnato la storia della musica italiana. Tra i momenti più significativi della mattinata, la consegna del premio al giornalista Carlo Verna, già presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e figura di riferimento del giornalismo italiano. A conferirgli il riconoscimento è stato l’Assessore al Turismo del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara, che ha sottolineato il valore di una carriera caratterizzata da rigore professionale, competenza e costante attenzione ai principi della deontologia dell’informazione. Nel corso della manifestazione è intervenuto anche l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Salerno, Dario Loffredo, che ha consegnato il premio alla dottoressa Marina Ciaravolo, responsabile della Delegazione di Napoli della Fondazione Umberto Veronesi. Un riconoscimento attribuito per l’importante attività svolta dalla Fondazione nel campo della ricerca scientifica, della prevenzione e della diffusione della cultura della salute attraverso progetti rivolti a cittadini, scuole e istituzioni. Particolarmente atteso anche il momento dedicato ai Premi “Luciano Schiavone”, istituiti per valorizzare personalità che si distinguono nei rispettivi ambiti professionali, artistici e sociali. Il Premio New Generation è stato assegnato a Carola Santapaola, giovane protagonista che si sta affermando grazie al talento, alla creatività e alla capacità di interpretare con originalità il proprio percorso professionale. Lo Special Award è stato invece conferito al DJ Aniceto, artista e volto televisivo da sempre impegnato nella promozione di campagne di sensibilizzazione sociale e di messaggi educativi rivolti soprattutto alle nuove generazioni. Il riconoscimento premia non solo il suo percorso artistico, ma anche il costante impegno civile che caratterizza da anni la sua attività. Nel corso della cerimonia è stato inoltre conferito il Premio Andrea Carrano, uno dei riconoscimenti più rappresentativi della manifestazione, dedicato alla memoria di una figura che ha lasciato un’importante eredità nel panorama culturale e sociale del territorio. I premi sono stati assegnati a Biagio Staiano, titolare del Caseificio Staiano di Ravello; Alberto Mucciolo, maestro sartoriale; Laura Caracciolo, artigiana specializzata nella lavorazione di cammei e semipreziosi; Salvatore Barbato della Senter Group Srl ed Enrico Memoli, agente pubblicitario, premiato dal figlio Pietro in un momento particolarmente intenso e significativo, quale testimonianza del valore umano e professionale di un percorso costruito al servizio del territorio. L’intera cerimonia si è svolta in un clima di grande partecipazione e condivisione, alternando momenti di emozione ad applausi rivolti a tutti i premiati. Più volte è stato ribadito il valore della cultura, dell’informazione, della ricerca scientifica e dell’impegno sociale quali strumenti fondamentali per la crescita di una comunità sempre più consapevole e inclusiva. Tra i presenti anche il presidente della commissione giudicatrice, il giornalista e scrittore Vito Pinto, Pino Blasi e il presidente della Fenailp Salerno, Gregorio Saetta, insieme a numerosi rappresentanti del mondo associativo, imprenditoriale e istituzionale. Con questa cerimonia inaugurale, la Notte Bianca Week-End Salerno 2026 conferma la volontà di affiancare agli eventi di spettacolo iniziative dedicate al riconoscimento del merito, premiando uomini e donne che, attraverso il proprio lavoro, il talento e l’impegno quotidiano, rappresentano esempi virtuosi per il territorio e per le nuove generazioni. Una mattinata intensa, ricca di significato e partecipazione, che ha ribadito come la Notte Bianca Week-End Salerno sia oggi molto più di una manifestazione di intrattenimento: un progetto culturale capace di valorizzare persone, idee ed esperienze che contribuiscono concretamente alla crescita della comunità.